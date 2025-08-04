Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.10783 комментария
Роскомнадзор ограничил доступ к треку Гуфа, Ноггано и АК-47
Роскомнадзор запретил трек «Тем, кто с нами» из-за упоминания наркотиков
Интернет-ресурсы получили уведомление о блокировке композиции, в которой содержится информация о способах незаконного изготовления наркотиков, согласно решению МВД России.
Роскомнадзор внес трек «Тем, кто с нами» в исполнении Гуфа, Ноггано и АК-47 в Единый реестр запрещенной информации на основании решения МВД России, сообщает ТАСС.
Причиной стала информация о способах незаконного изготовления, разработки и использования наркотических и психотропных веществ, а также прекурсоров, выявленная в тексте композиции.
Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, «Роскомнадзор уведомил интернет-ресурсы о необходимости ограничения доступа к треку». Ранее СМИ сообщили, что песня уже недоступна для прослушивания на популярных музыкальных платформах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Игорь Рыбаков выкупил права на первый альбом Гуфа «Город дорог» и заявил о намерении удалить его со всех онлайн-платформ.
Адвокат Сергей Жорин отметил, что удалить альбом с цифровых площадок без согласия Гуфа невозможно, так как неимущественные авторские права остались у музыканта.
Роскомнадзор заявил, что блокировка альбома возможна только при наличии судебного решения.