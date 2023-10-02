Виктор Дробыш рассказал о ненависти к Наташе Королевой

Tекст: Вера Басилая

В первом туре шоу «Битва поколений» канала МУЗ-ТВ приняли участие Наташа Королева, которая спела песню «Желтые тюльпаны», и певица Клава Кока, которая исполнила «Не зови меня зая». Большинство жюри проголосовало за Королеву, а вот Дробыш нелестно прошелся по творчеству заслуженной артистки Российской Федерации, пишет «СтарХит».

«Я Наташу знаю давно. Мы играли в разных группах в 1980-х, потом появилась рок-группа «Санкт-Петербург». И параллельно с этим в эстраду ворвалась вот эта вот… с «Желтыми тюльпанами». Вы даже не представляете, как мы это все ненавидели! Мы ненавидели Королеву, Гулькину», – заявил продюсер.

По его словам, он уехал в Финляндию, где «блистали» скандинавско-английские певицы Натали Имбрулья, Дженнифер Пейдж, которых ему якобы напомнила Клава Кока. «Для меня самая красивая музыка – скандинавский поп-рок. Как же я могу голосовать за эти «Желтые тюльпаны?» – подчеркнул Дробыш.

Ранее власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королевой и Хабиба (Хабиб Шарипов) сроком на пять лет.