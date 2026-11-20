В Швеции снимают дорожные знаки с изображением танка Т-80

Tекст: Катерина Туманова

«Знаки были установлены в рамках пилотного проекта, направленного на упрощение военных перевозок; это часть процесса адаптации Швеции к стандартам НАТО. Такие знаки относятся к системе MLC (Military Load Classification – военная классификация нагрузок). На одном знаке изображен грузовик, а на другом – основной боевой танк», – Svenska Dagbladet (SvD).

Транспортное управление Швеции по заказу вооруженных сил разместило новые дорожные знаки у семи мостов на трассе между Буденом и Моръярвом в лене Норрботтен. Знаки указывают класс военной нагрузки (MLC), чтобы облегчить передвижение техники.

В день выпуска пресс-релиза об установке знаков было принято решение об их демонтаже. Подполковник Йоаким Паасикиви обратил внимание, что на знаках изображен танк, визуально идентичный российскому Т-80.

Представитель управления логистики вооруженных сил Кристиан Ролл подтвердил, что картинка действительно похожа на Т-80.

Он пояснил, что знаки должны были изображать «обобщенные» гусеничные и колесные машины, а основой для дизайна послужили общие стандарты НАТО. Ролл назвал произошедшее человеческим фактором и добавил, что теперь будут разработаны новые знаки с нейтральным изображением танка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Швеции Йонсон подписал соглашение о присоединении королевства к проекту НАТО Starlift. Исполняющий обязанности министра по вопросам миграции Йохан Форсселль заявил о возможном отказе во въезде российским спортсменам в страну.

В 2025 году стало известно, что Швеция захотела закупить дальнобойные крылатые ракеты для ударов по России.