  • Новость часаМакрон назвал испытание стратегической ракеты M51.3 посланием миру
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции
    Экс-глава разведки Германии Ханнинг арестован по делу о шпионаже
    Госсекретарь США Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня
    Сеул назвал недостаточными извинения Украины
    Эксперт: Жесткий ответ на террористические атаки Украины не заставит ждать
    Российские войска освободили запорожское Голубково
    США провели первый летный тест гиперзвуковой ракеты
    На «Госуслугах» анонсировали внедрение «зеленой кнопки»
    В Иркутской области сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    23 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    35 комментариев
    6 октября 2026, 14:50 • Новости дня

    Минобороны: Су-57 может применять новые средства поражения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения истребителя Су-57, позволяют применять новые образцы средств поражения, сообщило Минобороны.

    Летный состав ВКС России проверил на заводе партию истребителей Су-57 в разных режимах и выполнил перебазирование самолетов на аэродром дислокации, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    «Истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, а перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы средств поражения», – добавили в министерстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВКС получили партию истребителей Су-57 в новом облике.

    Позднее индийская корпорация HAL заявила о готовности производить истребители Су-57.

    В начале сентября российские истребители Су-57 и Як-130М прибыли на площадку салона в Египет.

    5 октября 2026, 21:31 • Новости дня
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    Турция и Пакистан решили развернуть войска в Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках Мекканского оборонного пакта Турция и Пакистан приняли решение развернуть согласованные военные силы на территории Саудовской Аравии для укрепления коллективной безопасности.

    Экстренное заседание стратегического политического и оборонного комитета Мекканского альянса прошло в понедельник в Эр-Рияде. Стороны договорились немедленно приступить к практической реализации обязательств по коллективной обороне и развернуть войска на саудовской территории, передает РИА «Новости».

    Комитет назначил первым генеральным секретарем организации пакистанского генерал-лейтенанта в отставке Наумана Махмуда. Он займет этот пост сроком на три года.

    В совместном заявлении Турция и Пакистан решительно осудили попытки атак на Мекку и Медину, а также продолжающиеся нападения на экономические и гражданские объекты королевства. Безопасность каждой из трех стран была названа неотъемлемой частью коллективной безопасности альянса, что поможет совместно противостоять любым угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Турция запланировала ратификацию Мекканского соглашения на октябрь.

    В середине сентября МИД Турции допустил военные действия Мекканского альянса против хуситов.

    Летом Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне.

    Комментарии (7)
    5 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Эксперт Ходаренок объяснил пользу возможного наступления на севере Украины

    Полковник Ходаренок: Наступление на севере Украины поможет обойти Славянск

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил, что возможное наступление российских войск с севера Украины будет способствовать скорому освобождению Донбасса.

    Возможный удар со стороны северных границ Украины вынудит противника перебрасывать резервы и поможет ускорить освобождение Донбасса, пишет «Газета.Ru».

    «Такой характер действий со стороны Вооруженных сил России представляется целесообразным. Почему? Потому что штурмовать в лоб укрепленные районы Славянска и Краматорска – это долго и кровопролитно. Нанести удар на том направлении, где противник тебя меньше всего ожидает, и обойти эти укрепленные районы с тыла, принудить противника организованно отойти с занимаемых позиций – такой замысел выглядит привлекательным», – заявил Ходаренок.

    Эксперт отметил, что данный сценарий пока остается гипотезой, так как реальные планы российского командования засекречены. Однако реализация такого маневра позволила бы эффективно решить задачу по освобождению региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава ДНР Денис Пушилин назвал решающие направления в битве за Донбасс.

    Российские войска нанесли поражение ВСУ за Красным Лиманом.

    Подразделения прорвали оборону противника и устремились к Дружковке.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Комментарии (2)
    5 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Рубио назвал плановой ротацией вывод бомбардировщиков США из Британии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вывод американских бомбардировщиков с базы Фэрфорд в Британии связан с плановой ротацией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Министерство войны постоянно переводит ресурсы туда, где они нужны. Там также происходит регулярная ротация», – заявил Рубио, комментируя сообщения о передислокации 12 бомбардировщиков, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация привлекла внимание общественности только из-за инцидента с задержанием пяти человек у базы. Передислокация является обычным делом, отметил госсекретарь.

    «Мы уверены в безопасности всех наших баз», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник газета Wall Street Journal сообщила, что США вывели бомбардировщики B-1 с базы в Британии из-за угрозы безопасности.

    На прошлой неделе в Британии связали задержанных у базы ВВС с Ираном. В апреле Иран пригрозил признать британские базы законными целями для ударов.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    После гибели 14 военных на Каспии в Казахстане арестованы пять человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Казахстане арестовали пять фигурантов дела о гибели 14 военнослужащих на учениях в Каспийском море, президент республики Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь виновных к ответственности.

    «Глава государства подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность», – заявила президентская пресс-служба по итогам совещания лидера страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что этот вопрос находится на личном контроле президента.

    В сообщении также указывается, что по фактам преступной халатности командного состава продолжается досудебное расследование, арестованы пять должностных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В понедельник президент Казахстана назначил нового начальника Генштаба ВС республики.

    В прошлом месяце Токаев наградил орденами спасшихся на учениях в Каспии военных.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по комплексной проверке состояния дел в министерстве обороны Казахстана обнаружила нарушения и недочеты при планировании учений на Каспийском море, во время которых 24 сентября погибли 14 военнослужащих.

    Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам совещания с членами комиссии, передает ТАСС. «Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства», – заявила пресс-служба.

    Токаев подчеркнул, что приняты первые кадровые решения, при этом все виновные в гибели военнослужащих должностные лица должны понести установленную законом ответственность.

    По итогам первого этапа проверки возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших на учениях в Каспийском море военных.

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с трагедией.

    МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    ERR: Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе

    Tекст: Ольга Иванова

    Таллин в рамках концепции «активной обороны» начал передислокацию элитных подразделений вооруженных сил ближе к российской границе, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Эстония передислоцирует 1-ю пехотную бригаду из Тапа в город Йыхви, который находится в 50 км от российской границы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. В Йыхви строятся новые объекты для солдат, а в Нарве возводится база на тысячу военных.

    «Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях. Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях», – приводит телерадиокомпания слова командира 1-й пехотной бригады полковника Тармо Кундла.

    Термин «активная оборона» был введен в концепцию национальной безопасности Эстонии в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о переброске войск Эстонии к российской границе.

    В тот же день сообщалось, что Эстония начала строительство военных баз у границы с Россией.

    В мае страна закрыла небо у границы с Россией.

    Комментарии (2654)
    5 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Резервисты начали осваивать FPV-перехватчики в Московском военном округе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Граждане, пребывающие в запасе и добровольно решившие защищать воздушное пространство столичного региона, приступили к обучению пилотированию FPV-дронов в Московском военном округе, сообщили в пресс-службе округа.

    Программа подготовки добровольцев из запаса направлена на создание дополнительного эшелона обороны важных объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «В Московском военном округе начато обучение отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов. Программа подготовки включает изучение технических характеристик FPV-дронов-перехватчиков, отработку навыков пилотирования на специализированных симуляторах и практические полеты на полигонах», – сообщили в пресс-службе военного округа.

    Сформированные подразделения будут функционировать совместно с действующими силами противовоздушной обороны, расчетами мобильных огневых групп и постами визуального наблюдения, дополняя существующую эшелонированную систему защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце концерн «Калашников» представил новейший комплекс противовоздушной обороны для перехвата дронов.

    Летом министр обороны Андрей Белоусов сообщил об активном внедрении мобильных групп с FPV-перехватчиками.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    США передали Эстонии разведывательные беспилотники для охраны границы

    ERR: Соединенные Штаты передали Эстонии 13 разведывательных беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол США в Эстонии Роман Пипко и заместитель генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Вейко Коммусаар подписали договор о передаче Таллину 13 американских разведывательных беспилотников, сообщила телерадиокомпания ERR.

    Вашингтон передал Таллину 13 малых беспилотных авиационных систем Skydio X10D для усиления безопасности границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. «Эта передача оборудования свидетельствует как о приверженности США безопасности Эстонии, так и о профессионализме, который наши эстонские партнеры ежедневно демонстрируют в своей работе», – заявил Пипко.

    Компактные разведывательные аппараты можно быстро запускать, а их камеры дневного и тепловизионного наблюдения позволяют сотрудникам вести наблюдение за труднодоступными участками в любое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эстония начала передислоцировать элитные войска к российской границе.

    Таллин приступил к строительству военных баз вблизи рубежей.

    Летом американские морпехи прибыли к российским границам в Эстонию.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Российские войска поразили в порту Южный сухогруз с обеспечением для ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России поразили в порту Южный Одесской области сухогруз, который доставлял обеспечение для Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    «Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении ведомства в социальной сети Max.

    В результате ударов был поражен сухогруз с грузами для украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России поразили четыре перевозивших оружие для ВСУ сухогруза.

    В субботу российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе.

    В пятницу стало известно, что армия России за неделю поразила 17 таких сухогрузов.

    Комментарии (0)
    5 октября 2026, 20:10 • Новости дня
    Польша объявила об увеличении численности войск на востоке страны

    Косиняк-Камыш: Польша начала увеличивать численность войск на востоке страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Польши увеличивают военное присутствие и впервые размещают зенитные ракетные комплексы Patriot в Люблинском воеводстве, сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Польша наращивает численность войск на востоке страны в рамках плана по укреплению границы. В Люблинском воеводстве создаются новые подразделения в составе 18-й механизированной дивизии. В городе Билгорай будут дислоцированы мотострелковый батальон и подразделения ПВО, а в Лукуве – сформированы подразделения беспилотных систем с перспективой развертывания профильной бригады, пишет РИА «Новости».

    «Мы увеличиваем присутствие Войска польского в Люблинском воеводстве. Это инвестиция в безопасность жителей приграничных регионов и всей Польши», – заявил Косиняк-Камыш.

    Министр также сообщил о размещении зенитных ракетных комплексов Patriot в районе аэропорта Свидник. По его словам, батареи Patriot впервые появились в регионе для защиты воздушного пространства. Кроме того, власти выделили земли для расширения инфраструктуры Военно-воздушной академии в Демблине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу южнокорейские истребители FA-50GF начали охранять восточную границу Польши.

    В конце прошлого месяца глава МИД России Сергей Лавров напомнил о российской военной доктрине в ответ на планы Польши по ракетам Patriot.

    Летом в Польше сформировали новое военное подразделение для охраны восточной границы.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM

    Американские ВВС провели первые летные испытания гиперзвуковой ракеты HACM

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США провели совместно с Австралией первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, сообщает портал War Zone (TWZ) со ссылкой на представителя ВВС США.

    Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания американской гиперзвуковой крылатой ракеты HACM, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал War Zone и представителя ВВС США.

    «ВВС США в сотрудничестве с Австралией провели летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM», – заявил представитель американских Военно-воздушных сил.

    Австралийские военные сбросили испытательный экземпляр над определенным полигоном для сбора данных, необходимых для развития программы. Согласно информации Счетной палаты США, ракета состоит из ускорителя и ударной части с гиперзвуковым двигателем. Максимальная скорость изделия, а также точное место и дата испытаний не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету HACM наряду с проектом ARRW. Вашингтон и Канберра заключили соглашение о сотрудничестве по созданию гиперзвукового оружия в 2007 году. Япония договорилась об использовании австралийских полигонов для испытаний собственных гиперзвуковых технологий.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод провел испытания защищенной от дронов машины БРЭМ-80

    Уралвагонзавод завершил испытания модернизированной бронемашины БРЭМ-80

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Уралвагонзавод» успешно завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80, оснащенной усиленной защитой от беспилотников и новой системой сцепки.

    Обновленная БРЭМ-80 прошла полный цикл испытаний, получив защиту от кумулятивных снарядов, осколков и дронов, а также радиосредства шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода.

    Ключевым новшеством стала механизированная сцепка, позволяющая эвакуировать поврежденную технику без выхода экипажа наружу. Ранее военнослужащим приходилось закреплять буксирные тросы под огнем противника, что создавало высокий риск для их жизней.

    Кроме того, машина оборудована сошником-бульдозером для расчистки проходов. Тяговые характеристики БРЭМ-80 позволяют буксировать несколько танков одновременно, включая тяжелые западные образцы бронетехники.

    «Опыт СВО показал, что эвакуация поврежденных машин – одна из самых опасных задач на передовой», – заявили в Уралвагонзаводе. Серийное производство обновленных машин уже началось, и они поставляются в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале «Уралвагонзавод» отправил войскам модернизированные БРЭМ-80.

    Ранее глава предприятия заявил о подъеме танкостроения в России.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Парламент Литвы одобрил отмену запрета на размещение ядерного оружия

    Парламент Литвы в первом чтении одобрил отмену запрета на ядерное оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Депутаты парламента Литвы в первом чтении проголосовали за исключение из конституции прибалтийской республики статьи, которая запрещает размещать на территории страны ядерное оружие.

    Инициативу поддержали 106 депутатов, против выступили 18, еще шесть воздержались, передает РИА «Новости».

    Второе, окончательное голосование должно состояться не ранее чем через три месяца. Для окончательного утверждения законопроекта его обязаны поддержать минимум 94 депутата из 141. По словам спикера сейма Юозаса Олекаса, окончательное решение планируется принять 12 января 2027 года.

    В начале июня газета Financial Times сообщала, что США обсуждают возможность размещения самолетов двойного назначения, способных наносить ядерные удары, в дополнительных европейских странах НАТО. В таком размещении заинтересованы Польша и государства Прибалтики.

    Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил альянса у западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских сил на республику в случае появления там подобных вооружений.

    Литва ранее запланировала убрать из конституции запрет на размещение ядерного оружия.

    Летом Вильнюс и Рига согласились разместить ядерный арсенал НАТО на своих территориях.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Франция испытала стратегическую баллистическую ракету

    Во Франции прошло испытание стратегической баллистической ракеты M51.3

    Tекст: Мария Иванова

    Во Франции проведено испытание стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, сообщило министерство вооруженных сил страны.

    Министерство вооруженных сил Франции отчиталось о проведении испытания стратегической баллистической ракеты M51.3 без ядерного заряда, передает РИА «Новости».

    «Первый запуск стратегической баллистической ракеты M51 версии M51.3 был осуществлен во вторник с ракетоносной атомной подводной лодки», – отмечает издание 20 minutes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Франция испытала зенитно-ракетный комплекс Rampart на вертолетоносце «Мистраль».

    В 2025 году страна успешно испытала новую ракету для исследований SyLEx.

    Комментарии (0)
    6 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Студент из Ульяновской области ушел служить оператором робототехники

    Студент Тарабаев из Ульяновской области стал оператором робота-снабженца

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Студент колледжа агротехнологий и бизнеса УлГАУ Максим Тарабаев взял академический отпуск и отправился по контракту служить оператором наземного робототехнического комплекса в подразделении беспилотных систем.

    Житель Ульяновской области Максим Тарабаев, обучавшийся в колледже агротехнологий и бизнеса УлГАУ, решил не откладывать службу в армии и оформил академический отпуск, чтобы заключить контракт и поступить в подразделение беспилотных систем, где он управляет наземным робототехническим комплексом, доставляющим грузы бойцам на позиции, пишет канал «Герои спецоперации Z» в Max.

    По словам Тарабаева, к новой технике он привык достаточно быстро, а в воинском коллективе нашел главное – ощущение надежного плеча рядом и поддержку сослуживцев: «В принципе, тут и служба не очень тяжелая», – рассказал он, добавив, что впереди у его подразделения выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в зоне спецоперации для беспилотников появились новые навигационные системы.

    В январе Минобороны создало особые условия для нового рода войск, связанного с беспилотными комплексами.

    В 2024 году экс-глава Нового Уренгоя решил отправиться в зону спецоперации по контракту.

    Комментарии (0)
    Главное
    Израиль был готов сбить лайнер Flydubai
    Сепаратистская Партия Квебека победила на выборах
    Литва заявила о готовности финансировать постоянную военную базу США
    Отказы от военной службы в Германии втрое превысили уровень 2025 года
    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб
    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
    Индия впервые решила побороться за право провести Олимпиаду

    Украина лишается последних долларовых доходов

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые – в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих – и чем они настолько недовольны? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации