Украина не получила обещанные в 2023 году Норвегией истребители F-16

МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков

Tекст: Ольга Иванова

Министерство иностранных дел Украины отозвало патент у своего почетного консула в Доминиканской Республике Виктории Якимовой после того, как в обществе возник широкий резонанс из-за ее откровенных фотографий и снимков в кокошнике, передает РИА «Новости».

В заявлении ведомства говорится: «Министерство иностранных дел Украины с учетом общественного резонанса из-за назначения почетного консула в Доминиканской Республике провело дополнительную проверку и отозвало патент Виктории Якимовой».

В МИД Украины отметили, что почетные консулы не считаются сотрудниками министерства и не выполняют функции политического представительства. Должность почетного консула предполагает исключительно добровольную помощь дипломатам в ограниченном круге консульских вопросов, включая защиту граждан Украины за рубежом.

По словам представителей МИД, кандидата выбирали согласно существующим нормам, а дополнительная проверка деятельности Якимовой с участием украинских компетентных органов не выявила возражений против ее назначения. Однако реакция общественности на фотографии, размещенные в интернете, вынудила ведомство принять решение об отзыве.

Викторию Якимову назначили на должность почетного консула 21 марта. Но уже через несколько недель в Сети активно обсуждали ее откровенные снимки и фотографии в сувенирном кокошнике, который является частью русского народного костюма – это и стало причиной бурного недовольства украинской общественности.