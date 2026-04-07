Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.
ВС России поразили производящие комплектующие крылатых ракет для ВСУ заводы
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятиям по производству систем управления и комплектующих крылатых ракет ВСУ.
Кроме того удары наносились по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, военным аэродромам, цехам сборки, местам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 217 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 228 беспилотников, 653 ЗРК, 28 736 танков и других бронемашин, 1 696 боевых машин РСЗО, 34 320 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 815 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
