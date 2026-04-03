ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, в течение недели были нанесены шесть групповых ударов, в результате которых поражены объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные аэродромы, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, удары наносились по цехам производства и места подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средствами ПВО сбиты 57 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2354 беспилотника.

Силами Черноморского флота уничтожены безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 130 717 беспилотников, 653 ЗРК, 28 664 танка и другие бронемашины, 1694 боевые машины РСЗО, 34 255 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 505 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

