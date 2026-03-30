Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.
ВС России поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах Украины.
Кроме того, удары наносились объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 312 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 129 405 беспилотников, 652 ЗРК, 28 579 танков и других бронемашин, 1694 боевые машины РСЗО, 34 169 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 176 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, в минувшие выходные Черноморский флот уничтожил БЭК и подводный аппарат ВСУ.
ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине, в частности в минувший четверг ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.