Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
ВС России за неделю нанесли шесть ударов по военным объектам на Украине
С 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, цеха производства дистанционно управляемых катеров, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по местам изготовления, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средствами ПВО сбиты 47 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 3138 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 128 363 беспилотника, 652 ЗРК, 28 525 танков и других бронемашин, 1693 боевые машины РСЗО, 34 113 орудий полевой артиллерии и минометов, 57 938 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили цех производства дистанционно управляемых катеров ВСУ.
В ночь на вторник ВС России ударили по производству ракет и комплектующих на Украине.
До этого ВС России поразили используемые ВСУ портовые объекты.