    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    В России заметили двухместную версию истребителя Су-57
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    Греция потребовала от Украины убрать беспилотные катера
    Bloomberg: Россия намерена договориться с Китаем по «Силе Сибири – 2»
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оккультизм принял масштабы эпидемии

    Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    19 мая 2026, 10:53 • Новости дня

    Обломки сбитого беспилотника повредили несколько жилых домов в Ельце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обломки украинского беспилотника, сбитого над Ельцом Липецкой области, повредили несколько домов, пострадавших нет, сообщил мэр Вячеслав Жабин.

    Упавшие части сбитого аппарата повредили постройки в частном секторе Ельца, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в ходе работы ПВО в небе над Ельцом был сбит вражеский БПЛА. В результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города. К счастью, погибших и пострадавших нет», – сообщил мэр Вячеслав Жабин.

    Градоначальник добавил, что специальная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба только после подтверждения полной безопасности на месте происшествия.

    Как ранее заявили в Минобороны, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников. Вражеские дроны были ликвидированы в том числе и над территорией Липецкой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая обломки сбитого над Ельцом беспилотника ранили девятилетнего ребенка.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    19 мая 2026, 01:47 • Новости дня
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Tекст: Антон Антонов

    Украинские вооруженные силы столкнулись с серьезным дефицитом личного состава и боеприпасов, а также проблемами с организацией подготовки войск, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для Конгресса США.

    «Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», – подчеркивается в докладе.

    В американском министерстве обороны признали, что украинским войскам остро не хватает поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. Генеральный инспектор констатировал, что сложившаяся ситуация стала критически важным преимуществом для Москвы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в первом квартале 2026 года Киев продолжал испытывать острую нехватку боеприпасов и беспилотников.

    «ВСУ столкнулись с деградацией возможностей», – говорится в отчете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст призывников.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал недостаточный уровень подготовки младшего офицерского состава.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по Курской области погибла 68-летняя мирная жительница
    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди», – сообщил Хинштейн в «Максе».

    Он указал, что погибшей было 68 лет. У 57-летней женщины диагностированы проникающие ранения груди и живота, а у 62-летнего мужчины, ее мужа – осколочное ранение головы. Супруги находятся в тяжелом состоянии.

    Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время пациентов доставят в Курск, врачи делают все возможное для спасения их жизней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина.

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по рейсовому микроавтобусу на территории Луганской народной республики погибла несовершеннолетняя.

    18 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Fighterbomber: Новая украинская авиабомба не повлияет на ход спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Рекламируемая украинской армией управляемая авиабомба представляет собой доработанный американский боеприпас 1950-х годов и не способна изменить ход специальной военной операции, считает эксперт.

    Появление в арсенале Вооруженных сил Украины нового боеприпаса не окажет влияния на ситуацию на фронте, пишет эксперт Telegram-канала Fighterbomber.

    По словам военного аналитика, украинская разработка создана на базе старой американской бомбы М-82 и лишена управляемого двигателя.

    «Летит она примерно на 40-50 километров, ибо Су-24 имеет сверхзвук, но не имеет большой высоты, собственно поэтому дальность применения падает, самолет попадает в зону поражения ЗРК средней и большой дальности, а также истребителей», – отмечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что замена советских самолетов на западные истребители Mirage или F-16 не решит проблему. Он пояснил, что однодвигательные машины не способны долго летать на сверхзвуковых скоростях и больших высотах с тяжелой бомбовой нагрузкой. Учитывая общее состояние украинской авиации, применение подобных снарядов не принесет противнику стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины заявило о получении первых управляемых боеприпасов собственного производства.

    В прошлом году киевский режим анонсировал создание аналога российских корректируемых авиабомб с дальностью действия до 60 километров.

    Эксперты отмечали критическую зависимость дальности применения планирующих боеприпасов от высоты полета самолета-носителя.

    18 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Минобороны Украины сообщило о получении новых управляемых авиабомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины пополнили арсенал первыми управляемыми боеприпасами собственного производства, разработка которых продолжалась более года, заявили в Минобороны страны.

    О закупке экспериментальной партии оружия сообщил глава украинского военного ведомства Михаил Федоров, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале он уточнил, что боеприпасы успешно прошли все этапы тестирования.

    «Первая украинская УАБ готова к боевому применению… Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению… Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию», – написал министр.

    Сообщается, что разработка нового боеприпаса продолжалась 17 месяцев. Масса боевой части авиабомбы составляет 250 килограммов. При этом дальность ее запуска рассчитана на десятки километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году украинская сторона заявила о создании собственного аналога российских корректируемых авиабомб.

    В феврале глава ведомства Михаил Федоров обсуждал увеличение объемов поставок западных управляемых боеприпасов.

    В конце апреля украинские войска атаковали управляемыми авиационными бомбами социальный объект в Белгородской области.

    19 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На местах падения обломков БПЛА развернули работу сотрудники экстренных служб, сообщил Собянин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник на подлете к Москве сбили два дрона ВСУ.

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье.

    Комментарии (0)

    18 мая 2026, 22:26 • Новости дня
    Премьер Болгарии Радев призвал Европу начать переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев выступил за скорейшее начало диалога между Европой и Россией для разрешения кризиса на Украине.

    Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    «Для нас не имеет значения, будет ли один переговорщик или команда, это не важно. Важно, чтобы Европа добилась баланса между военными, экономическими или дипломатическими инструментами. Пришло время для дипломатии, потому что война на истощение, истощает все поддерживающие и участвующие стороны, экономические и социальные, важно, чтобы эти переговоры начались максимально быстро», – подчеркнул Радев.

    Отмечается, что глава правительства Болгарии находится в Германии со своим первым официальным зарубежным визитом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Европейский союз активно обсуждает пути мирного урегулирования украинского конфликта, однако главным условием для старта диалога остается полная остановка боевых действий.

    По данным Politico, страны Евросоюза ведут обсуждение возможности назначения специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию.

    Избирательный блок бывшего президента Румена Радева выиграл парламентские выборы в Болгарии. Политик последовательно выступает против антироссийских санкций и военной помощи Киеву. В начале мая Радев распределил ключевые государственные посты в новом правительстве Болгарии. Европейские журналисты спрогнозировали пересмотр политики поставок вооружений Киеву из-за победы его партии на выборах.

    18 мая 2026, 12:38 • Новости дня
    Кремль заявил о паузе в мирных переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры об урегулировании украинского конфликта временно приостановлены, однако российская сторона сохраняет надежду на их скорое возобновление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мирный процесс по Украине пока находится на паузе, однако Москва ожидает их продолжения, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», – подчеркнул Песков.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности двигаться к урегулированию конфликта.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    18 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более тысячи военнослужащих

    Tекст: Мария Иванова

    В зоне спецоперации украинские войска за сутки потеряли порядка 1075 военнослужащих, а российские подразделения улучшили позиции на нескольких направлениях.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины около Писаревки, Бачевска и Рясного в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Ивановкой, Бударками и Захаровкой.

    Противник при этом потерял до 190 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Яремовки в Харьковской области, Красного Лимана, Татьяновки, Пришиба, Пискуновки и Сидорово в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Новогригоровки, Кучерова Яра, Нового Донбасса, Белицкого, Белозерского в ДНР, Новоподгородного и Райполя в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и три орудия полевой артиллерии, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены пять станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника.

    Днем ранее российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области.

    До этого они освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    18 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотников за четыре часа

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над регионами России и акваторией Азовского моря 35 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило в Max, что с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

    Ранее дежурные расчеты ПВО ликвидировали 42 вражеских беспилотника над несколькими областями России.

    Днем ранее военные перехватили 89 украинских летательных аппаратов над девятью регионами и Черным морем.

    18 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    Власти Таганрога сообщили о работе ПВО

    В Таганроге Ростовской области работают системы противовоздушной обороны, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    «Внимание – работают силы ПВО», – сообщила Камбулова в «Максе».

    Горожан призвали немедленно покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Также власти настоятельно рекомендовали не подходить к окнам и сохранять спокойствие в сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили дроны над Таганрогом.

    Комментарии (0)

    18 мая 2026, 22:29 • Новости дня
    При атаке украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина, сообщает оперштаб региона.

    Очередной налет со стороны украинских войск привел к ранениям гражданского населения, передает канал оперативного штаба региона на платформе Max.

    Уточняется, что в поселке Борисовка Борисовского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил минно-взрывную травму и акубаротравму.

    Также представители ведомства уточнили информацию по инциденту в поселке Октябрьский Белгородского района. Там вражеский аппарат атаковал коммерческое предприятие. В результате пострадала местная жительница, получившая минно-взрывную травму и ушиб плеча.

    Ранее в поселке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника погибли двое мужчин.

    Несколькими днями ранее в селе Головчино от удара FPV-дрона скончался еще один местный житель.

    До этого 12 мая от атак вражеских дронов в регионе пострадали восемь человек.

    19 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Солдат ВСУ отправили к Сумам, предупредив, что никто не вернется живым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Образцы ДНК взяли у военнослужащих 160-й отдельной мехбригады ВСУ перед отправкой в Сумскую область, предупредив, что никто из них не вернется живым, сообщили в российских силовых структурах.

    Перед отправкой военнослужащих 160-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумскую область у всех солдат были взяты образцы ДНК, сообщает ТАСС. Источник агентства уточнил, что командование не скрывало от бойцов возможные последствия – их прямо предупредили, что «никто из них не вернется живым».

    Кроме того, по данным российских силовых структур, в район Сум дополнительно переброшены расчеты 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Восстановление боеспособности этой части было завершено незадолго до отправки на новое направление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти используют расстрелы отступающих солдат для стабилизации линии боевого соприкосновения.

    Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотные летательные аппараты для уничтожения собственных военнослужащих.


    19 мая 2026, 07:53 • Новости дня
    Российские авиабомбы уничтожили элитный спецназ СБУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть спецподразделения беспилотных систем СБУ «Альфа» уничтожена ударами ФАБ в населенном пункте Шевченковское Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по населенному пункту Шевченковское, передает ТАСС. В результате атаки серьезные потери понесло подразделение беспилотных систем СБУ «Альфа».

    «В Шевченковском ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения БПЛА СБУ «Альфа»», – рассказали в российских силовых структурах.

    По информации военных, значительная часть попавших под обстрел операторов погибла мгновенно. Остальные украинские силовики скончались через некоторое время, поскольку так и не дождались эвакуации и поддержки врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские военные ликвидировали под Купянском координатора беспилотников спецподразделения СБУ «Альфа» Руслана Петренко.

    В конце зимы удары дронов «Герань» уничтожили операторов БПЛА элитного украинского полка «Шквал» на границе Днепропетровской области.

    Осенью прошлого года корректируемые авиабомбы поразили позиции 154-й бригады ВСУ на территории этого же региона.

    18 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Сальдо сообщил о ранении главы Скадовского района Херсонской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудка госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Атака произошла в ходе массированных ударов со стороны противника в период с 15 по 17 мая.

    Атака произошла в ходе массированных ударов со стороны противника в период с 15 по 17 мая.

    В результате атак беспилотников в Алешках погибли трое мужчин, один из которых 1981 года рождения. Личности двоих других погибших в настоящее время устанавливаются.

    Обстрелы и удары дронов повредили жилые дома в нескольких населенных пунктах, включая Алешки, Скадовск и Антоновку. Также пострадали здания торгового назначения в Брилевке и Виноградове, детские сады в Костогрызово и Раденске, дом культуры в Малых Копанях, элеватор в Братолюбовке и складские помещения в Железном Порту, Каховке и Каланчаке. В этих инцидентах обошлось без жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятого мая двое мирных жителей пострадали от атак украинских войск в Херсонской области.

    Восьмого мая в поселке Каиры в результате обстрела погибли мужчина и его пятнадцатилетняя дочь.

    Шестого мая губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели двух человек в Алешках.

    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    Пентагон заявил о «деградации возможностей» Украины
    Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за разгон митинга в Копенгагене
    Швеция решила закупить у Франции четыре фрегата
    Соцфонд: Накопительные пенсии россиян будут увеличены на 17,3%
    Синоптик спрогнозировал спад аномальной жары

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Россия и Китай готовят энергетический прорыв

    Владимир Путин начинает двухдневный визит в Китай. Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве. Однако центральной темой переговоров, как ожидают эксперты, станут совместные проекты в сфере поставок трубопроводного газа и СПГ, развития нефтепроводов, а также новые механизмы финансового взаимодействия между Россией и КНР. Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

