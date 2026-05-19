Обломки сбитого беспилотника повредили несколько жилых домов в Ельце

Tекст: Дмитрий Зубарев

Упавшие части сбитого аппарата повредили постройки в частном секторе Ельца, передает РИА «Новости».

«Сегодня в ходе работы ПВО в небе над Ельцом был сбит вражеский БПЛА. В результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города. К счастью, погибших и пострадавших нет», – сообщил мэр Вячеслав Жабин.

Градоначальник добавил, что специальная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба только после подтверждения полной безопасности на месте происшествия.

Как ранее заявили в Минобороны, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников. Вражеские дроны были ликвидированы в том числе и над территорией Липецкой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая обломки сбитого над Ельцом беспилотника ранили девятилетнего ребенка.