Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
Обломки сбитого беспилотника повредили несколько жилых домов в Ельце
Обломки украинского беспилотника, сбитого над Ельцом Липецкой области, повредили несколько домов, пострадавших нет, сообщил мэр Вячеслав Жабин.
Упавшие части сбитого аппарата повредили постройки в частном секторе Ельца, передает РИА «Новости».
«Сегодня в ходе работы ПВО в небе над Ельцом был сбит вражеский БПЛА. В результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города. К счастью, погибших и пострадавших нет», – сообщил мэр Вячеслав Жабин.
Градоначальник добавил, что специальная комиссия приступит к оценке причиненного ущерба только после подтверждения полной безопасности на месте происшествия.
Как ранее заявили в Минобороны, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников. Вражеские дроны были ликвидированы в том числе и над территорией Липецкой области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая обломки сбитого над Ельцом беспилотника ранили девятилетнего ребенка.