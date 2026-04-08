  • Новость часаТрамп: Ливан не включен в сделку с Ираном из-за «Хезболлы»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    3 комментария
    Дарья Сальникова Дарья Сальникова Россия ускоряет деколонизацию Африки

    «Первичная деколонизация» не принесла Африке облегчения, но страны региона рассчитывают ее ускорить. В том числе с помощью России и институтов БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    2 комментария
    8 апреля 2026, 18:56 • Справки

    Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут

    Как узнать результаты ОГЭ-2026: даты публикации, где посмотреть баллы и когда они придут
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Результаты ОГЭ-2026 становятся известны в среднем через 7-14 дней после экзамена. Уже определены примерные даты публикации баллов по всем предметам – от досрочного этапа в апреле до основного периода в июне. Разбираемся, когда ждать оценки, где их смотреть и что делать, если вы не согласны с полученным результатом.

    Когда можно узнать результаты ОГЭ-2026

    Процесс обработки экзаменационных листов строго регламентирован, однако сроки могут незначительно варьироваться в зависимости от региона и количества сдающих.

    • Основной период: проверка работ занимает до 10 рабочих дней.

    • Досрочный и резервный этапы: проверка проходит быстрее – до 5 рабочих дней.

    • Утверждение: после завершения проверки требуется еще 1-2 дня на официальное утверждение результатов региональной комиссией.

    В среднем итоговые баллы появляются в системе через 7-14 дней после даты проведения экзамена.

    Даты результатов ОГЭ-2026 (досрочный этап)

    Для тех, кто сдает экзамены раньше основного потока, график публикации выглядит следующим образом:

    • 21 апреля (математика): публикация результатов ожидается 26 апреля.

    • 24 апреля (русский язык): итоги будут известны 29 апреля.

    • 28 апреля (предметы по выбору): баллы появятся к 3 мая.

    • 6 мая (предметы по выбору): крайний срок публикации – 11 мая.

    • Резервные дни (12-18 мая): результаты станут доступны в период с 17 по 23 мая.

    Даты результатов ОГЭ-2026 (основной этап)

    Это самый важный период для большинства девятиклассников. Из-за высокой нагрузки на экспертов сроки проверки в июне максимальные.

    • 2 июня (математика): ожидайте баллы 12 июня.

    • 5 и 6 июня (предметы по выбору): результаты появятся 15-16 июня.

    • 9 июня (русский язык): публикация намечена на 19 июня.

    • 16 июня (предметы по выбору): итоги придут 26 июня.

    • 19 июня (предметы по выбору): проверка завершится к 29 июня.

    • Резервные дни (29 июня – 6 июля): окончательные результаты основной волны будут опубликованы с 4 по 11 июля.

    Когда будут результаты ОГЭ-2026 в сентябре (пересдача)

    Дополнительный период предусмотрен для тех, кто не набрал минимальный балл или пропустил экзамены по уважительной причине.

    • Экзамены: пройдут с 3 по 14 сентября.

    • Результаты: приходят быстро, через 5-10 дней после сдачи.

    • Резерв (21-25 сентября): последние итоги станут известны в конце месяца.

    Где узнать результаты ОГЭ по фамилии онлайн

    Наиболее востребованным и быстрым способом получения информации об оценках остается проверка через официальные региональные порталы. В Москве для этого используется сайт mos.ru, в Московской области и других субъектах РФ – специализированные ресурсы РЦОИ (региональных центров обработки информации) или порталы госуслуг.

    Для авторизации в системе пользователю обычно достаточно ввести ФИО, данные паспорта или индивидуальный код регистрации, который выдавался в школе перед началом экзаменов. Поисковый запрос «результаты ОГЭ по фамилии онлайн» ежегодно выводит тысячи учеников на эти проверенные государственные площадки.

    Помимо электронных сервисов, официальные бумажные ведомости поступают в образовательные организации через один-два дня после онлайн-публикации. Таким образом, окончательную информацию всегда можно получить лично у классного руководителя или администрации своей школы.

    Как посмотреть результаты ОГЭ онлайн: пошаговый алгоритм

    Процесс проверки баллов максимально упрощен. После входа на нужный региональный ресурс необходимо перейти в раздел «Результаты ГИА» и заполнить предложенную форму. Система мгновенно отобразит детальную таблицу, где указаны первичные баллы за каждое выполненное задание и итоговая пятибалльная оценка.

    Специалисты рекомендуют не ограничиваться просмотром страницы, а скачать электронное уведомление или сделать четкий снимок экрана. Это поможет иметь документальное подтверждение достижений до того момента, как баллы будут официально внесены в аттестат.

    Почему результаты ОГЭ могут задерживаться

    Иногда данные не появляются в системе в обещанный срок, что вызывает понятное волнение. Одной из основных причин является высокая нагрузка на экспертов в густонаселенных регионах, таких как Подмосковье, где количество работ исчисляется десятками тысяч.

    Сроки также сдвигаются для тех, кто сдавал экзамены в резервные дни, так как их бланки проверяются в последнюю очередь общего цикла. В редких случаях задержка может быть связана с технической необходимостью федеральной перепроверки, если первичные итоги вызвали сомнения в достоверности у автоматизированных систем контроля.

    Что делать, если не согласен с результатом ОГЭ

    Если вы обнаружили в работе техническую ошибку или считаете, что эксперт занизил балл за развернутый ответ, у вас есть ровно два рабочих дня после официальной даты публикации для подачи апелляции. Заявление оформляется в своей школе или через электронную форму на портале, после чего его рассматривает конфликтная комиссия.

    Процесс изучения претензии занимает до четырех рабочих дней. Важно учитывать, что по итогам пересмотра балл может как вырасти, так и остаться прежним. В исключительных случаях, если при повторной проверке будут найдены новые ошибки, результат может быть даже снижен, поэтому подавать апелляцию стоит только при наличии веских аргументов.

    Сколько баллов нужно для сдачи ОГЭ: перевод в оценку

    Минимальный порог для получения аттестата устанавливается Рособрнадзором. Для русского языка обычно необходимо набрать минимум 15 баллов. В математике ситуация строже: общая «тройка» ставится только при наличии минимум 8 баллов, при этом не менее 2 баллов должно быть получено за блок «Геометрия».

    Итоговая оценка в аттестат выставляется по правилам математического округления на основе среднего арифметического между годовой оценкой и баллом за ОГЭ. При этом любые спорные случаи чаще всего решаются в пользу ученика, обеспечивая ему более высокий итоговый результат.

    Что делать, если не сдал ОГЭ

    Неудовлетворительный результат на основном этапе – это еще не конец пути. Если выпускник не преодолел минимальный порог по одному или двум предметам, он допускается к пересдаче в сентябре 2026 года (с 3-го по 14-е число). Этого времени вполне достаточно для качественной подготовки работы над ошибками.

    Однако если порог не пройден более чем по двум дисциплинам или сентябрьская попытка оказалась неудачной, ученик остается на повторное обучение в девятом классе. Также существует возможность забрать из школы справку об обучении и попробовать свои силы на экзаменах в качестве экстерна в следующем календарном году.

    Главное о результатах ОГЭ-2026: что нужно запомнить

    • Сроки публикации. В среднем результаты ОГЭ становятся известны через 7-14 дней после экзамена. Для основного периода (июнь) проверка занимает до 10 рабочих дней, для досрочного и резервных этапов – до 5 рабочих дней.

    • Ключевые даты основного периода. Результаты по математике (2 июня) появятся 12 июня, по русскому языку (9 июня) – 19 июня, по предметам по выбору (5-6 июня) – 15-16 июня, а по экзаменам 16 и 19 июня – 26 и 29 июня соответственно.

    • Где смотреть. Узнать баллы можно онлайн на официальных региональных порталах: в Москве – на mos.ru, в Московской области и других регионах – на сайтах региональных центров обработки информации (РЦОИ) или порталах госуслуг. Для входа понадобятся ФИО, данные паспорта или индивидуальный код регистрации.

    • Что при задержке. Если результаты долго не приходят, причиной может быть высокая нагрузка на экспертов (особенно в крупных регионах, включая Подмосковье), сдача экзамена в резервный день или техническая необходимость федеральной перепроверки.

    • Апелляция. Подать заявление о несогласии с результатом можно в течение двух рабочих дней после официальной даты публикации. Рассмотрение занимает до четырех рабочих дней. Важно: балл могут как повысить, так и оставить прежним или даже снизить.

    • Минимальные баллы. Для получения аттестата по русскому языку нужно минимум 15 баллов, по математике – 8 баллов (из них не менее 2 баллов за блок «Геометрия»).

    • Что делать при пересдаче. Если не сдал один или два предмета в основной период, можно пересдать их в сентябре (с 3 по 14 сентября). Если не пройден порог более чем по двум предметам или сентябрьская пересдача не удалась – остается повторное обучение в 9-м классе или сдача экзаменов экстерном в следующем году.

    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации