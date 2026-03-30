Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.
Дроны ВСУ повредили Алчевский металлургический комбинат
В результате ночной атаки дронов ВСУ на Алчевск серьезно пострадал металлургический комбинат, ранены трое рабочих, один находится в реанимации, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Серьезные повреждения получил Алчевский металлургический комбинат, частично разрушено промышленное оборудование. Ранено трое работников завода, один из них в тяжелом состоянии в реанимации – врачи борются за его жизнь», – написал Пасечник в Мах.
По его словам, в ночь на понедельник ВСУ совершили массированную атаку беспилотников по нескольким районам ЛНР. Под удары попали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа.
О других пострадавших объектах и жертвах в этих районах Пасечник не сообщил.
Ранее в марте украинские дроны атаковали промышленную зону Алчевска в ЛНР и повредили цеха металлургического комбината.
В ночь на понедельник ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области.