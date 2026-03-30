Дроны ВСУ повредили Алчевский металлургический комбинат

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Серьезные повреждения получил Алчевский металлургический комбинат, частично разрушено промышленное оборудование. Ранено трое работников завода, один из них в тяжелом состоянии в реанимации – врачи борются за его жизнь», – написал Пасечник в Мах.

По его словам, в ночь на понедельник ВСУ совершили массированную атаку беспилотников по нескольким районам ЛНР. Под удары попали Алчевск, Луганск, Антрацитовский, Славяносербский и Перевальский муниципальные округа.

О других пострадавших объектах и жертвах в этих районах Пасечник не сообщил.

Ранее в марте украинские дроны атаковали промышленную зону Алчевска в ЛНР и повредили цеха металлургического комбината.

В ночь на понедельник ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти Самарской области.