Джинна криптовалют заточили в лампе

Пакет законопроектов о регулировании цифровой валюты, который многие ждали еще с прошлого года, наконец-то в Госдуме. Российский крипторынок, годами балансировавший в серой зоне и вращавшийся в объемах под 10 триллионов рублей в год, получил четкие правила игры. С 1 июля 2026 года джинн децентрализации будет заключен в лампу государственного контроля.

Регулятор и правительство действуют вполне прагматично. Уходит в прошлое дикий P2P-обменник с его 3% спреда и нулевой базой налогообложения. На смену приходят лицензированные биржи – в первую очередь Мосбиржа – брокеры и цифровые депозитарии. Вместе с ними появляется прозрачная схема налогообложения. Итог: перекрыты каналы вывода капитала – одна из главных болей Центробанка – и зафиксирована налоговая база.

Включена «защита от дурака»: так называемых неквалифицированных инвесторов пускают к торговле криптой с небольшим лимитом в 300 тысяч рублей в год и лишь к монетам с капитализацией от 5 трлн. Под этот критерий сейчас подходят только Bitcoin и Ethereum. Это прямая защита от хайпа, мемкоинов и финансовых пирамид.

Объективно, сейчас перед финансовыми властями стоят задачи балансирования бюджета. В условиях санкционного давления, необходимости контролировать трансграничные потоки и нарастающего дефицита бюджета регулятор вынужден загонять джинна в лампу: вводится запрет на внутренние расчеты в крипте, условные наличные (криптовалюта на кошельках граждан) превращаются в безналичные (ваша криптовалюта у внешнего депозитария) по аналогии с банками, которые хранят деньги на депозитных счетах. Из теневого оборота изымаются триллионы, а майнеры наконец-то получают легальное окно для продажи монет.

Но есть и обратная сторона медали. Текущие подходы к регулированию не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов. В текущем моменте регулятор выбрал скорее не приручение джинна криптоактивов, а ограждение от него высоким забором с несколькими бойницами.

Между тем крипта для большой страны – это не только уход от налогов. Это дешевые и мгновенные трансграничные переводы для бизнеса, возможность токенизировать реальные активы (нефть, газ, металлы), привлекая ликвидность из дружественных юрисдикций. Внедряя сейчас регулирование MiCA (Markets in Crypto-Assets), Евросоюз как бы обменивает часть опасных свойств криптовалют (анонимность, возможность ухода от налогов) на легальный доступ к большому числу клиентов через лицензирование и стандартизацию.

Иными словами, европейский регулятор дает владельцам криптоактивов выбор: вы можете оставаться нелегальными, но возможности развития будут ограничены, и вам придется постоянно оглядываться через плечо в ожидании наказания. Либо вы можете легализоваться, платить налоги, отказаться от анонимности, но продолжать развиваться и увеличивать капитализацию. Российское регулирование решает схожие задачи, однако с существенными «но» и «если» в виде жесткого ограничения доступа к криптоактивам для большинства граждан.

В условиях избыточно жесткого регулирования на протяжении длительного времени розничный инвестор в России может сделать простой выбор: VPN, зарубежная биржа и иностранная юрисдикция. Запреты без альтернативы всегда работают одинаково: они выталкивают капитал и технологии в другие правовые поля.

В итоге рынок превратится в двухконтурный. С одной стороны – институционалы, которые легально торгуют биткоином на Мосбирже под присмотром депозитария, а с другой – все остальные, кто ушел в «цифровое подполье». При таком раскладе российский рынок останется мелким, неликвидным (по сравнению с глобальными биржами), а главное – невосприимчивым к инновациям.

В долгосрочной перспективе подходы должны меняться. Если Россия хочет не просто запирать джинна в лампу, а использовать его энергию, лимиты для розничных инвесторов должны быть пересмотрены. Должен появиться мостик к мировым пулам ликвидности. Иначе мы останемся с гордостью за победу над серыми обменниками, но с горечью от упущенных триллионов, которые утекли в юрисдикции, где цифровые активы воспринимают не как угрозу, а как новую промышленность.

Сегодняшнее регулирование – это вынужденный, разумный, но все же компромисс. Задача на завтра – сделать так, чтобы российские граждане не захотели уходить в правовое поле Казахстана, ОАЭ или той же Европы. В противном случае битва за налоги и защиту от криптомошенников будет выиграна, а вот война за технологический суверенитет, по крайней мере на этом поле, к сожалению, проиграна.