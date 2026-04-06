Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

Дмитрий Родионов
Европа не сошла с ума, она готовится к войне
Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Игорь Караулов
Почему мы стали меньше пить
Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
Борис Акимов
Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»
Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?