Бойцы группировки «Центр» отразили налет дронов ВСУ
Бойцы пунктов воздушного наблюдения группировки войск «Центр» отразили массовый налет беспилотников противника над территорией ДНР, сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие пунктов воздушного наблюдения (ПВН) 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» отразили массовый налет ударных дронов формирований ВСУ в зоне проведения специальной военной операции над территорией Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении военного ведомства.
Для обнаружения воздушных целей военнослужащие оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения. Они позволяют заблаговременно обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Расчеты ПВН прикрывают мирное население республики и критически важные объекты гражданской инфраструктуры, успешно отражая попытки воздушных атак противника. Старший пункта воздушного наблюдения с позывным Боцман отметил, что чем больше удается сбить дронов, тем меньше их долетает до мирных городов и населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне вечером дежурные средства ПВО уничтожили 101 украинский беспилотник над российскими регионами.
В начале мая расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 146 вражеских аппаратов самолетного типа за шесть часов.
В прошлом году специалисты УФСБ перехватили 258 дронов ВСУ над территорией Донецкой народной республики за одну неделю.