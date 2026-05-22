Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Сильное землетрясение произошло у восточного побережья Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в пятницу в акватории моря Северных Молуккских островов на востоке Индонезии, сообщает немецкий исследовательский центр геонаук GFZ..
Эпицентр стихии находился примерно в 130 километрах к северо-востоку от индонезийского города Тобело, передает РИА «Новости». Очаг залегал на глубине десяти километров.
Немецкий исследовательский центр геонаук GFZ зафиксировал подземные толчки в 04:05 по московскому времени. Информация о разрушениях инфраструктуры или пострадавших к текущему моменту не поступала. Местные власти также не объявляли угрозу возникновения цунами.
Индонезия располагается в зоне Тихоокеанского огненного кольца. По этой причине регион регулярно сталкивается с извержениями вулканов и высокой тектонической активностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года сейсмологи зафиксировали на территории Индонезии землетрясение магнитудой 5,6.
Ранее в акватории Молуккского моря произошел мощный подземный толчок магнитудой 7,6.
В феврале прошлого года у побережья страны случилось еще одно землетрясение магнитудой 6,1.