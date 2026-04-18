Сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 5,6 в Индонезии

Tекст: Денис Тельманов

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,6, которое было зафиксировано на территории Индонезии, передает РИА «Новости».

Сейсмическое событие произошло в 20.06 по времени UTC (23.06 мск) в 220 километрах к юго-западу от города Падангсидемпуан, где проживает около 100 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 28 километров. В настоящее время информации о жертвах и разрушениях не поступало. Местные власти продолжают следить за ситуацией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тихом океане у побережья южных Курил и в японской префектуре Нагано произошли землетрясения магнитудой 5,7 и 5,0.

Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в районе города Санта-Крус в Коста-Рике, при этом очаг располагался на глубине 18 километров.

Землетрясение магнитудой 5,2 случилось в провинции Ван на юго-востоке Турции в 08:52 по местному времени.