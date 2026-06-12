Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.11 комментариев
Принцесса Таиланда скончалась после продолжительной болезни
Старшая дочь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона принцесса Пхатчара Киттияпха ушла из жизни в возрасте 47 лет после нескольких лет пребывания в коме из-за серьезных проблем со здоровьем.
Пхатчара Киттияпха скончалась на 47-м году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на бюро королевского двора.
Причиной смерти стало ухудшение состояния на фоне инфекции в брюшной полости.
«В четверг, 11 июня, в 19.48 Ее Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда на 47-м году жизни», – говорится в официальном заявлении королевского двора.
Принцесса находилась в коме с декабря 2022 года после потери сознания из-за проблем с сердцем.
Пхатчара Киттияпха родилась 7 декабря 1978 года в Бангкоке. Она получила блестящее юридическое образование в Таиланде, Британии и США, защитив степень доктора права в Корнеллском университете. Долгие годы принцесса работала прокурором, защищая права женщин и борясь с домашним насилием, а также служила послом Таиланда в Австрии.
В 2021 году она перешла на службу в Командование безопасности королевского двора. Там принцесса заняла должность начальника штаба личной охраны короля в звании генерала сухопутных войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года правительство Таиланда объявило годичный траур по королеве Сирикит.