Правительство Таиланда объявило годичный траур по королеве Сирикит

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Таиланда объявило годичный траур для государственных служащих после смерти королевы Сирикит, передает ТАСС. С 25 октября все работники государственных учреждений должны носить траурную одежду темных тонов в течение одного года. В течение ближайших 30 дней флаги на зданиях государственных органов, школ и других официальных заведений будут приспущены.

Жителям Таиланда рекомендовано соблюдать траур в течение 90 дней. Кроме того, власти просят временно отменить или отложить концерты и другие развлекательные мероприятия в связи со смертью королевы.

Королева Сирикит умерла в пятницу на 94-м году жизни. «Она была выдающимся лидером и почитается всей страной», подчеркнули в канцелярии королевского двора. Сирикит стала королевой-регентом в 1956 году, когда ее супруг король Пумипон Адульядет принял монашество. Сейчас на троне находится их сын Маха Вачиралонгкорн. С 1976 года в день рождения Сирикит в стране отмечается День матери.

В 2007 году, по случаю 110-летия российско-таиландских дипломатических отношений, королева Сирикит посетила Россию, что стало важным событием для развития отношений между двумя странами.

