Tекст: Вера Басилая

По словам Зеленского, США предоставят Украине гарантии безопасности, причем часть деталей этих договоренностей не будет обнародована, передает РИА «Новости».

Зеленский заявил, что есть некий рамочный договор между Украиной, Европой и США по гарнтиям безопасности.

«Именно их, как мы видим, должны рассмотреть в конгрессе США с некоторыми закрытыми деталями и дополнениями», – считает глава киевского режима.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу. Именно на таких условиях Россия признала независимость Украины в 1991 году.

Тем временем в Берлине прошли переговоры по урегулированию конфликта с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, а также представителей Украины и Евросоюза. Итогом встречи стало заявление стран ЕС о мерах по поддержке Украины, среди которых – направление многонациональных сил и сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне не ниже 800 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО рассматривается как угроза для безопасности России.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страны Евросоюза и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, аналогичных пятой статье НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о готовности ряда стран Евросоюза направить на Украину войска для ее защиты в случае нарушения Россией мирных соглашений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России настаивают на юридически закрепленном отказе Киева от вступления в НАТО.