    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»
    Писториус отверг сценарий «нападения» России на страны НАТО
    Лукашенко назвал максимальное число «Орешников» в Белоруссии
    В НАТО заподозрили Россию в разработке оружия против спутников Starlink
    Зеленский заявил о секретных гарантиях безопасности от США
    Песков назвал гибель генерал-лейтенанта Сарварова страшным убийством
    Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp в России
    Спикер Рады назвал условия для проведения выборов на Украине
    «Ашан» опроверг слухи об уходе с российского рынка
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    22 декабря 2025, 22:57

    Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Глава евродипломатии Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что любые изменения статуса страны возможны исключительно при волеизъявлении самих жителей острова и датчан.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила, что только гренландцы и датчане могут определять статус Гренландии, передает РИА «Новости».

    Ее заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии. Решение Трампа вызвало обеспокоенность среди европейских политиков.

    Каллас подчеркнула, что Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз полностью поддерживает неприкосновенность границ Дании и Гренландии. Она уточнила, что ЕС ожидает от партнеров уважения суверенитета, территориальной целостности и выполнения международных обязательств.

    Назначенный спецпредставителем Лэндри публично заявил об интересе США сделать остров своим, что также привлекло внимание европейских политиков. На фоне этих заявлений звучит призыв соблюдать нормы, отраженные в Уставе ООН и Североатлантическом договоре.

    Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил крайнюю обеспокоенность заявлениями нового спецпосланника США по Гренландии.

    Президент США Дональд Трамп в марте пообещал принять Гренландию в состав США «так или иначе».

    22 декабря 2025, 14:40
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    Евросоюз перевез на Украину ТЭС из Литвы
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия завершила крупнейшую европейскую логистическую операцию по транспортировке тепловой электростанции из Литвы на Украину.

    «Еврокомиссия успешно перевезла на Украину целую тепловую электростанцию из Литвы, завершив самую крупную европейскую логистическую операцию», – заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    По его словам, это оборудование уже прибыло и предназначено для восстановления электрогенерации на Украине. Предполагается, что данная ТЭС сможет обеспечить электричеством около 1 млн человек.

    Кроме того, Евросоюз по линии Механизма гражданской обороны ЕС направил на Украину 9500 электрогенераторов и 7200 трансформаторов.

    Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что энергетические мощности Украины снизились более чем вдвое.

    Сообщалось, что Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов.

    22 декабря 2025, 05:40
    Пост Дмитриева в соцсети сочли намеком на место следующей встречи по Украине

    Дмитриев в соцсети намекнул на возможное место новой встречи по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    После переговоров по украинскому конфликту в американском Майами спецпредставитель президента России и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил город во Флориде и добавил фразу российского лидера.

    «Спасибо, Майами! Next time: Moscow (что переводится как «в следующий раз – Москва» – прим. ВЗГЛЯД)», – написал он в соцсети Х.

    К посту Дмитриев добавил свое фото в белой футболке, на которой изображен российский герб, фраза президента России Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске «Next time in Moscow» и подпись российского лидера.

    Есть предположение, что этим постом Дмитриев намекнут на место следующих переговоров по ситуации на Украине. Хотя бы потому, что текст в посте выглядит категоричнее, чем надпись на футболке, из-за двоеточия. В посте утверждается, что следующая встреча – в Москве, но будет ли так на самом деле – покажет время.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами. Также Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа.

    21 декабря 2025, 15:30
    «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

    В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    22 декабря 2025, 06:35
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США
    @ Michael Brochstein/ZUMA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Трампа отзывает почти 30 карьерных дипломатов с должностей послов и других высокопоставленных сотрудников посольств, чтобы изменить дипломатическую позицию США за рубежом.

    «На прошлой неделе главы миссий по меньшей мере в 29 странах были проинформированы о том, что срок их полномочий истекает в январе. Все они заняли свои посты в администрации Джо Байдена, но пережили первоначальную чистку в первые месяцы второго президентского срока Дональда Трампа, которая была направлена в основном против политических назначенцев», – передает Associated Press (AP) со ссылкой на двух чиновников Госдепа.

    Ситуация изменилась в среду, когда они начали получать уведомления от официальных лиц из Вашингтона об их скором увольнении. Послы работают по указанию президента и, как правило, остаются на должностях в течение трех-четырех лет. Те, кто пострадал от перестановок, не теряют работу в дипломатической службе, но вернутся в Вашингтон для получения других назначений, если они того пожелают, сообщили AP официальные лица.

    Госдепартамент назвав происходящее «стандартным процессом в любой администрации», а также отмечалось, что посол является «представителем президента, и президент имеет право обеспечить, чтобы в этих странах у него были люди, которые продвигают повестку дня «Америка превыше всего».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудник Госдепа США Шахед Горейши был уволен после конфликтов с руководством по поводу формулировок заявлений, связанных с Израилем и Палестиной. Трамп потребовал уволить ведущего NBC Сета Майерса за критику. Американский президент пытался использовать шатдаун в США для массовых сокращений.


    22 декабря 2025, 12:57
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    @ Werner LEROOY/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине, сообщили в депозитарии.

    Бельгийский депозитарий Euroclear положительно оценивает решение Европейского союза не использовать российские активы для кредитования Украины, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Euroclear отметили, что поддерживают инициативу Европейского совета по новым вариантам финансирования для Украины.

    В компании также заявили, что намерены и дальше содействовать реализации мер ЕС, а взаимодействие с законодателями по вопросам санкций продолжится в конструктивном ключе. Euroclear подчеркивает, что действия компании будут соответствовать целям финансовой стабильности и принципам верховенства права.

    Ранее на саммите в Брюсселе страны ЕС отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

    Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.

    Президент России Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что такие действия могут привести к прямым потерям для международной финансовой системы.

    22 декабря 2025, 02:30
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    Уиткофф отметил работу Дмитриева для продвижения мирного плана Трампа
    @ Пресс-служба Кремля/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф по итогам переговоров в Майами высказался о стараниях российских представителей добиться мира и завершить украинский конфликт в соответствии с планом американского президента Дональда Трампа.

    «В течение последних двух дней во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине», –  написал Уиткофф в соцсети Х.

    Американский дипломат подчеркнул, что «Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине» и высоко ценит усилия и поддержку США  в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

    Он добавил, что в состав американской делегации входили специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Груенбаум.

    Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ситуация вокруг Украины и урегулирования украинского конфликта «свелась к финальным деликатным переговорам», заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами. Кирилл Дмитриев одной фразой оценил итог переговоров по Украине в Майами.

    22 декабря 2025, 10:11
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    Вэнс заявил о приоритете поддержки пенсионеров США над помощью Киеву
    @ andout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для администрации Дональда Трампа ключевым направлением является забота о старшем поколении в сравнении с финансированием Украины, заявил на мероприятии AmericaFest организации Turning Point USA вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает поддержку американских пенсионеров приоритетнее выделения средств Киеву, пишут «Ведомости».

    Вэнс отметил, что у Белого дома в приоритете помощь пожилым гражданам, в том числе через отмену налогов на социальное обеспечение.

    «Мы верим в ваших отцов и матерей, а не в то, что они должны отправлять все свои деньги на Украину», – заявил Вэнс.

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о национальной обороне на 2026 финансовый год с объемом 901 млрд долларов.

    Документ подразумевает крупные расходы на оборону и национальную безопасность, а также значительное финансирование поддержки Украины.

    В бюджете предусмотрено около 400 млн долларов на военную помощь Киеву в рамках инициативы содействия безопасности.

    22 декабря 2025, 01:15
    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине

    Орбан напомнил, кто всерьез заинтересован в войне на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз напомнил, кто заинтересован в продолжении украинского конфликта и кому не нужен мир в Европе.

    «Кто хочет продолжения этой войны? Политики, которые думают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия наживаются на бесконечных конфликтах. Банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России. Народы Европы заслуживают лучшего. Европе нужен мир», – написал он в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан заявил, что его страна отказывается участвовать в финансировании дальнейшего конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто указал на попытку лидеров ЕС втянуть Европу в войну с Россией. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о готовности ЕС и НАТО втянуть США в прямой конфликт с Россией.


    22 декабря 2025, 04:40
    План фон дер Ляйен с кражей активов России сравнили с «Титаником»
    План фон дер Ляйен с кражей активов России сравнили с «Титаником»
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Результатом оголтелого стремления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заполучить замороженные активы России и отдать Украине стал «впечатляющий и глубоко унизительный публичный разворот», хотя брюссельской элите это все равно, отметил European Conservative.

    «Фиаско, наблюдавшееся на последнем заседании Совета, является кульминацией давней и устойчивой тенденции: эта Комиссия путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с юридической властью, а политический театр, изобилующий лозунгами, – с реальной властью. Стиль руководства фон дер Ляйен – высокомерный, показной, нетерпеливый к инакомыслию и неуклюжий – плохо работает в Союзе, который по-прежнему неказисто функционирует на основе договоров, единогласия и национальных балансов», – пишет венгерское издание European Conservative.

    Издание отмечает, что события разворачивались на фоне институционального упадка, который слишком очевиден, чтобы его игнорировать, при этом политическая слабость фон дер Ляйен проявилась во всей красе.

    Брюссель понимал, что, как бы лояльны ни оставались многие европейские столицы к официальной, провоенной партийной линии, немногие готовы подтвердить свои слова делом, не желая финансировать войну на Украине вечно. Финансирование конфликта российскими деньгами было для Брюсселя панацеей, но и это провалилось.

    «Три месяца спустя, когда настал момент подписания, в зале воцарилась тишина. Поддержка сменилась нерешительностью; лозунги испарились при соприкосновении с реальностью. Как прямо заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, возглавлявший сопротивление планам фон дер Ляйен, этот план был подобен «Титанику» и он затонул», – сказано в статье.

    Автор также замечает, что попытки импичмента главе ЕК, хоть и неудачные, оставляют о себе токсичные следы, чего не может не замечать фон дер Ляйен.

    «Самый показательный момент саммита произошел не в зале переговоров, а после него. На пресс-конференции в 3.30 утра, когда фон дер Ляйен прямо спросили, можно ли считать провал репарационного кредита политическим поражением, потрясенная фон дер Ляйен безутешно пробормотала: «Хорошо», после чего ушла», – говорится в материале.

    Эта Комиссия, по мнению автора материала, переоценила свои возможности, и  оказалась в стесненном положении перед теми государствами-членами, которых она пыталась дисциплинировать.

    «В конце концов, дело было не только в «репарационном займе» фон дер Ляйен, который, по сути, тонул. Настоящий «Титаник» – это Европейская комиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб», – призвал автор статьи Рафаэль Пинто Борхес.

    Напомним, на саммите ЕС на высшем уровне участники не смогли согласовать  экспроприацию этих активов под видом «репарационного кредита» Киеву. Евросоюз договорился о помощи Украине в размере 90 млрд евро за счет займов под гарантии бюджета, освободив от обязательств Венгрию, Чехию и Словакию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по итогам саммита ЕС венгерский премьер Виктор Орбан публиковал видеоролик с европейскими политиками, в том числе с де Вевером, ролик сопровождался саундтреком из фильма «Охотники за привидениями».

    Неспособность Евросоюза достичь соглашения по замороженным российским активам может стать для США доказательством слабости европейского объединении, сообщал британский Economist. Деловая газета Handelsblatt писала, что саммит Евросоюза стал серьезным испытанием для позиции канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как попытка грабежа ЕС обернулась унижением для евробюрократии.

    22 декабря 2025, 03:10
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    Орбан: Антироссийские санкции сокрушили Европу
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает призывать евроколлег к диалогу и миру, напомнив, что антироссийские санкции ударили по Европе, поэтому в череде неправильных решений верным может стать стремление к переговорам.

    «Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность упала, Европа отстает. Такова цена неверных решений. Нужны переговоры, а не эскалация», – отметил Орбан в соцсети Х.

    Напомним, ранее Орбан заявил об отказе Венгрии участвовать в финансировании Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявлял, что решение предоставить Украине беспроцентный кредит на 90 млрд евро приближает Европу к войне. Он добавил, что  кредиты ЕС бесполезны для Украины, так как их хватит только на продолжение отступления. Венгерский премьер напомнил, кто всерьез заинтересован в постоянном конфликте на Украине.


    22 декабря 2025, 08:50
    Сторонники Трампа заподозрили проблемы со здоровьем у президента США

    Daily Beast: Сторонники Трампа усомнились в его здоровье из-за спуска с трапа

    Tекст: Вера Басилая

    У сторонников Дональда Трампа появились новые вопросы о самочувствии президента США после того, как он неуверенно и медленно спустился с трапа борта самолета, придерживаясь за поручень, сообщает издание Daily Beast.

    Здоровье Дональда Трампа вновь стало темой для обсуждения после его неуверенного спуска с трапа самолета, передает РИА «Новости» .

    Издание Daily Beast со ссылкой на участника движения «Сделаем Америку снова великой» Пола Виллареала пишет, что Трамп перед спуском трижды похлопал себя по правой ноге, затем, цепляясь за поручень, медленно и осторожно сошел по трапу.

    После выхода из самолета Трамп быстро направился к президентскому автомобилю.

    Ранее Дональд Трамп заснул на совещании уже второй раз за месяц.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что результаты МРТ Трампа «совершенно нормальные».

    Трамп рассказал, что чувствует себя так же или даже бодрее, чем 30 лет назад.

    22 декабря 2025, 02:45
    Истребитель F-16 перехватил приблизившийся к резиденции Трампа самолет

    Tекст: Катерина Туманова

    Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило о перехвате воздушного судна в опасной близости к резиденции президента США Дональда Трампа в Палм-Бич.

    «Сегодня утром истребитель F-16 NORAD перехватил самолет, нарушивший закрытое воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была благополучно урегулирована. Проверяйте NOTAM перед каждым полетом и будьте в курсе действующих TFR (зон ограничения воздушного движения)», – сказано в сообщении NORAD в соцсети Х.

    NOTAM (NOtice To Air Missions) – это срочное сообщение для авиаперсонала о создании, изменении или состоянии любого аэронавигационного оборудования, обслуживания, правил или об опасности, критически важной для полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом истребители NORAD были подняты на перехват частного самолета, который нарушил временную бесполетную зону над Кананаскисом во время саммита G7 в Альберте. Вооруженные силы Венесуэлы перехватили 28 легкомоторных самолетов без разрешения и утвержденных планов полета, что стало частью мер против наркотрафика.


    22 декабря 2025, 17:04
    Фицо отказался поддержать «безумные планы» ЕС по финансированию Украины

    Фицо: Словакия не поддерживает «безумные планы» ЕС по финансированию Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не собирается участвовать в безумных планах Европейского союза по финансированию Украины.

    По словам Фицо, при обсуждении в Европейском совете он намерен голосовать против предоставления военных кредитов Украине и участия Словакии в подобных инициативах, передает РИА «Новости».

    «Я вам гарантирую что если поеду на Европейский совет, то не буду голосовать за то, чтобы мы посылали военные кредиты Украине и чтобы Словакия была частью этих безумных планов», – сказал он.

    Глава правительства подчеркнул, что республика должна направлять финансовые ресурсы на внутренние нужды и развитие собственной инфраструктуры.

    Фицо сделал это заявление в ходе торжественного открытия тоннеля Вишньове – самого длинного автомобильного тоннеля Словакии, строительство которого продолжалось почти 30 лет. Трансляция церемонии велась в прямом эфире телеканалом ТА3.

    Ранее Фицо заявил, что Словакия не поддержит выделение средств на военные цели Украины на предстоящем заседании Евросовета.

    Также Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    22 декабря 2025, 14:55
    Евросоюз ввел санкции против российских судьи и прокурора

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совет Евросоюза ввел санкции против российского судьи Дмитрия Гордеева и прокурора Людмилы Баландиной, обвинив их в нарушении прав человека.

    В заявлении Совета ЕС говорится, что теперь Гордеев и Баландина внесены во все черные списки ЕС. В отношении этих лиц вводится запрет на въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, их потенциальные активы в странах ЕС подлежат немедленной заморозке, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что санкционные списки Евросоюза пополнились 17 физическими лицами и четырьмя организациями из России.

    В минувший понедельник ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    22 декабря 2025, 14:42
    Вэнс заявил о культурном застое и недовольстве в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс усмотрел истоки европейского недовольства в сочетании неудачных экономических решений и миграционных подходов.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd заявил, что из-за ошибочной экономической и миграционной политики европейских стран континент столкнулся с культурным и экономическим застоем, передает ТАСС.

    Вэнс отметил: «Экономическая политика [стран Европы] вызвала глубокий застой на континенте. Их миграционная политика вызвала крайне негативную реакцию со стороны коренного населения».

    По его словам, утрата чувства собственной идентичности привела Европу к экономическому и культурному застою. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Европа стала более сильной и самодостаточной, поскольку американская культура имеет европейские корни.

    Он также выразил мнение, что для выхода из нынешнего кризиса европейским странам предстоит сделать многое самостоятельно. Вэнс отдельно остановился на роли христианства, заявив: «Я думаю, что христианство находится в самом сердце этой культурной [общности]. За исключением [третьего президента США Томаса] Джефферсона и пары других, большинство наших отцов-основателей были набожными христианами».

    Ранее германский политолог Александр Рарзаявил, что Европа погрузилась в конфликт на Украине, что мешает ей своевременно переосмысливать свою роль на мировой арене.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал европейские страны готовиться к серьезным изменениям в отношениях с США.

    В новой стратегии национальной безопасности США подчеркивается, что Европа оказалась под угрозой утраты собственной идентичности и демократических стандартов из-за нерегулируемой миграции и давления на правые партии.

    22 декабря 2025, 18:22
    Рябков заявил о маниакальной одержимости ЕС угрозой «нападения России»

    Рябков: ЕС одержим идеей якобы подготовки «нападения России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского союза демонстрируют «маниакальную одержимость» идеей о якобы готовящемся на них нападении со стороны России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Серьезную озабоченность вызывает маниакальная одержимость стран Евросоюза химерой будто бы надвигающегося на них нападения со стороны России», – подчеркнул дипломат, выступая на дискуссии клуба «Валдай», передает ТАСС.

    Ранее Рябков сообщил о готовности России зафиксировать отказ нападать на НАТО.

    Президент России Владимир Путин называл чушью заявления о том, что Россия может напасть на НАТО.

    Песков прокомментировал заявления Вэнса о прорыве в переговорах по Украине
    При обыске у экс-генпрокурора Украины Пискуна в Ницце нашли 3 кг золота
    Голикова назвала сроки первых результатов разработок по замедлению старения
    Финские ученые обвинили российских волков в сокращении поголовья оленей
    Экипаж вертолета из россиян и белорусов покинул Тунис
    В Мордовии впервые оштрафовали мужчину за склонение к аборту
    Умер британский певец Крис Ри

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Массовые увольнения дипломатов говорят о смене американской внешней политики

    США приступают к масштабным сокращениям и своих дипломатических учреждений, и самих дипломатов, в том числе послов. Каких именно государств происходящее коснется в первую очередь – и как это связано и с личными взглядами руководителей в Вашингтоне, и в целом со сменой американской внешней политики? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

