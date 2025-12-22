Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

Tекст: Ольга Никитина

Важно сразу понять: компактные фонтаны для домашнего праздника на даче, батареи салютов для двора и профессиональные установки для масштабных шоу – это принципиально разные изделия. Правильный выбор гарантирует не только восторг, но и спокойствие в праздничную ночь.

Какие бывают фейерверки: основные виды новогодних салютов

Чтобы не заблудиться в мире пиротехники, нужно знать базовую классификацию. Все бытовые фейерверки делятся на несколько ключевых типов.

Наземные фейерверки. Это фонтаны, вулканы, огненные вращающиеся «вертушки» (типа «пчелы») и пиротехнические фигуры. Они создают эффектное искрящееся пламя, фонтан или огненную дорожку, но действуют на уровне земли или на небольшой высоте. Идеальны для локального украшения пространства.

Летающие изделия. Классический пример – ракеты. После запуска с направляющей трубки они взмывают вверх и раскрываются в небе ярким шаром или несколькими залпами. Римские свечи – это длинные трубки, которые при поджигании последовательно выстреливают вверх звездами или мини-шарами. Они требуют четкой фиксации.

Батареи салютов. Самый популярный и удобный вариант для Нового года. Это набор из множеств запускных труб (мортир), объединенных в одну коробку. Достаточно поджечь один фитиль, чтобы запустить автоматическую последовательность залпов разной высоты, цвета и формы. Минимум действий – максимум зрелищности.

Хлопушки и бенгальские огни. Безопасная и обязательная классика для любого возраста. Хлопушки создают праздничный звуковой эффект и выстреливают серпантином, а бенгальские свечи дают красивое, относительно холодное искрение. Без них не обходится ни один семейный праздник.

Отдельно стоит выделить профессиональную пиротехнику (IV и V класс). Ее запуск разрешен только лицензированным специалистам. Она отличается мощностью, сложностью эффектов и требует специальных расчетов безопасности. Покупать и использовать такую самостоятельно категорически запрещено.

Как выбрать фейерверк на Новый год по условиям запуска

Выбор салюта на 90% зависит от того, где и как вы планируете его запускать.

Запуск во дворе многоквартирного дома. Здесь строгие ограничения. Подойдут только маломощные изделия I и II классов опасности: наземные фонтаны, непродолжительные батареи салютов с небольшой высотой разлета (до 30-50 метров), хлопушки. Обязательно нужна большая открытая площадка (стадион, пустырь) вдали от окон, машин и деревьев.

Частный дом и участок. Возможностей больше. Можно использовать батареи салютов средней мощности, ракеты, римские свечи. Критически важно соблюдать дистанцию, указанную в инструкции (обычно не менее 20-30 метров от домов и построек).

Праздник с детьми и пожилыми. Делайте ставку на визуальные, а не звуковые эффекты. Выбирайте фонтаны с «холодными» искрами, бенгальские огни, слабые хлопушки. Избегайте изделий с резкими, пугающими хлопками.

Новогодняя ночь в городе или за городом. В городе действуют те же строгие правила, что и для дворов. За городом, на открытой природе, можно позволить себе более мощные и высокие батареи салютов и ракеты, если это безопасно для окружающего ландшафта.

Для ограниченного пространства (небольшой двор, дачный участок) подходят только наземные фейерверки и компактные батареи с вертикальным, а не размашистым разлетом.

Безопасность фейерверков: на что обращать внимание при покупке

Безопасность – не просто слово, а конкретные параметры, которые нужно проверять.

Сертификат и маркировка . У продавца должен быть сертификат соответствия на продукцию. На самой упаковке изделия на русском языке должны быть четко указаны: название, класс опасности, инструкция по применению, срок годности, данные производителя.

. У продавца должен быть сертификат соответствия на продукцию. На самой упаковке изделия на русском языке должны быть четко указаны: название, класс опасности, инструкция по применению, срок годности, данные производителя. Класс опасности . Для бытового использования разрешены классы I, II и III. I класс (хлопушки, бенгальские огни, некоторые фонтаны) – самые безопасные. II и III класс (батареи салютов, ракеты) требуют большей дистанции и осторожности.

. Для бытового использования разрешены классы I, II и III. I класс (хлопушки, бенгальские огни, некоторые фонтаны) – самые безопасные. II и III класс (батареи салютов, ракеты) требуют большей дистанции и осторожности. Срок годности и условия хранения . Просроченная пиротехника может не сработать или сработать непредсказуемо. Изделия должны храниться в сухом месте, не быть влажными или поврежденными.

. Просроченная пиротехника может не сработать или сработать непредсказуемо. Изделия должны храниться в сухом месте, не быть влажными или поврежденными. Упаковка и состояние. Коробка не должна быть помятой, порванной или иметь следы подтеков. Само изделие должно лежать в упаковке плотно, без перекосов.

Покупать фейерверки «с рук» или на стихийных рынках – это прямой риск. Велика вероятность приобрести несертифицированную, бракованную или даже опасную контрафактную продукцию, которая может нанести тяжелые травмы.

Самые безопасные фейерверки на Новый год

К наименее травмоопасным видам относятся:

Фонтаны и «холодные» фонтаны . Они работают на земле, дают красивое искрение и почти не производят сильных хлопков.

. Они работают на земле, дают красивое искрение и почти не производят сильных хлопков. Небольшие батареи салютов с автоматическим запуском . Вы поставили коробку, подожгли фитиль и отошли на безопасное расстояние. Риск ошибок при запуске сведен к минимуму.

. Вы поставили коробку, подожгли фитиль и отошли на безопасное расстояние. Риск ошибок при запуске сведен к минимуму. Сертифицированные хлопушки и бенгальские огни. Без них не обходится ни один детский праздник.

Не рекомендуются для жилых зон мощные ракеты и батареи с большим радиусом разлета и громкими разрывами, а также все изделия, требующие ручного запуска или крепления (как некоторые римские свечи).

Как выбрать салют по эффекту: цвет, высота, продолжительность

Чтобы представление оправдало ожидания, обратите внимание на описание эффектов:

Высота и радиус разлета . Указывается в метрах. Определяет, насколько открытое пространство вам нужно.

. Указывается в метрах. Определяет, насколько открытое пространство вам нужно. Количество залпов . Чем их больше, тем дольше и зрелищнее шоу.

. Чем их больше, тем дольше и зрелищнее шоу. Цвета и формы . «Пион» – круглый шар, «Хризантема» – шар с хвостом, «Пальма» – длинные ниспадающие ветви, «Корона» – круг у земли, «Трещащие» эффекты добавляют веселой какофонии. Комбинированные батареи с разными эффектами – самые интересные.

. «Пион» – круглый шар, «Хризантема» – шар с хвостом, «Пальма» – длинные ниспадающие ветви, «Корона» – круг у земли, «Трещащие» эффекты добавляют веселой какофонии. Комбинированные батареи с разными эффектами – самые интересные. Продолжительность. Может составлять от 10-15 секунд у маленьких фонтанов до двух-трех минут у больших батарей.

На Новый год особенно популярны комбинированные батареи, сочетающие яркие цвета (красный, зеленый, золотой, серебряный) и эффектные формы, завершающиеся мощным финальным залпом.

Фейерверк для семьи с детьми

Для семейного праздника выбирайте тихую, но красивую пиротехнику:

Изделия без резких хлопков (фонтаны, некоторые батареи с пометкой «тихие»).

(фонтаны, некоторые батареи с пометкой «тихие»). Мини-салюты и компактные наземные фонтаны.

и компактные наземные фонтаны. Альтернативы: бенгальские огни, хлопушки, светодиодные гирлянды, конфетти-пушки на батарейках.

Помните, что громкие звуки могут сильно напугать маленьких детей и домашних животных. Лучше создать волшебную атмосферу с помощью визуальных эффектов.

Когда и где можно запускать фейерверки на Новый год

Правила просты, но их важно знать:

Время : традиционно – с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января. В другие дни запуск запрещен, как правило, с 23:00 до 7:00, но местные власти могут вводить особый регламент.

: традиционно – с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января. В другие дни запуск запрещен, как правило, с 23:00 до 7:00, но местные власти могут вводить особый регламент. Запрещено : запускать с балконов, крыш, рядом с больницами, школами, детскими садами, заправками, памятниками и, конечно, в помещениях.

: запускать с балконов, крыш, рядом с больницами, школами, детскими садами, заправками, памятниками и, конечно, в помещениях. Ответственность : за нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, а в случае причинения ущерба – уголовная ответственность.

: за нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, а в случае причинения ущерба – уголовная ответственность. Дистанция: даже разрешенный салют требует четкого соблюдения безопасного расстояния от зданий, людей и легковоспламеняющихся объектов (указано в инструкции).

Мнение юриста: запуск фейерверков во дворе дома может обернуться крупным штрафом

Юрист Иван Соловьев ранее предупредил, что несанкционированный запуск фейерверков вблизи многоквартирных домов является нарушением и может привести к существенным штрафам.

«Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Запускать пиротехнику можно только на специально отведенной площадке, обеспечивающей безопасность, чтобы заряды не попадали в окна, на балконы и автотранспорт», – пояснил Соловьев.

Он также напомнил о необходимости соблюдения режима тишины, нормы которого устанавливаются в каждом регионе отдельно. К примеру, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. Нарушителям-гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 40 до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге ограничения строже: режим тишины действует с 22:00 до 08:00, а штрафы для граждан могут достигать 5 тысяч рублей, для организаций – до 200 тысяч рублей.

Юрист отметил, что для новогодней ночи обычно делается исключение, и запуск фейерверков разрешен в течение более длительного времени. Однако эти «часы пиротехники» различаются в зависимости от региона: где-то праздничный шум допускается до 3:00, а где-то – до пяти утра.

«Перед праздниками я настоятельно рекомендую уточнить актуальные правила в своем муниципальном образовании, чтобы праздник не омрачился разбирательствами», – посоветовал Соловьев.

Особое внимание эксперт уделил пожарной безопасности. Он подчеркнул, что в случае, если использование фейерверков приведет к нарушению противопожарных норм, размер штрафа для физических лиц может составить 15-20 тысяч рублей.

«Даже бытовая пиротехника – это источник повышенной опасности. Ее запуск требует строгого соблюдения не только местных правил, но и инструкций по безопасности. Игнорирование этих норм ставит под угрозу не только ваше имущество, но и жизнь, здоровье окружающих», – резюмировал юрист.

Распространенные ошибки при выборе фейерверков

Именно эти оплошности чаще всего приводят к трагедиям:

Покупка слишком мощного салюта для маленькой площадки.

Игнорирование инструкции по запуску (неправильная установка, поджигание «для проверки»).

Использование просроченной или намокшей пиротехники.

Запуск с рук (особенно римских свечей) или попытка перезапустить «несработавшее» изделие.

Запуск с балкона или вблизи толпы людей.

Альтернатива салютам на Новый год

Если вы хотите праздник без риска и шума, обратите внимание на современные безопасные решения:

Световые шоу: «холодные» фонтаны на батарейках, светодиодные гирлянды и фигуры.

Домашние хлопушки и конфетти-пушки с серпантином.

Проекционные и лазерные эффекты для дома и фасада.

Эти альтернативы набирают популярность, так как они экологичнее, безопаснее для детей и животных и не нарушают покой соседей.

Итоги: как выбрать фейерверк на Новый год без риска

Краткое резюме простое:

Определите место и условия запуска и строго под них выбирайте класс и тип фейерверка.

Покупайте только в официальных точках, проверяйте сертификаты, маркировку и сроки.

Читайте инструкцию заранее и неукоснительно ее соблюдайте.

Безопасность и трезвый расчет всегда важнее масштаба и мощности салюта. Лучше яркое и безопасное минутное шоу, чем рискованный фейерверк с непредсказуемыми последствиями.

Часто задаваемые вопросы

Какой фейерверк самый безопасный на Новый год?

Самые безопасные – изделия I класса опасности: сертифицированные бенгальские огни, хлопушки, наземные фонтаны с холодными искрами.

Можно ли запускать салют во дворе дома?

Можно, но только маломощные салюты (I-II класс) при соблюдении безопасной дистанции от окон, машин и деревьев (от 20-30 метров). Лучше выйти на открытую площадку.

Какие фейерверки подходят для детей?

Бенгальские огни, хлопушки, слабые наземные фонтаны и мини-салюты с визуальными, а не звуковыми эффектами. Все действия только под строгим контролем взрослых!

Чем батарея салютов лучше ракет?

Батарея салютов удобнее и безопаснее: она стабильно стоит на земле, запускается одним фитилем и дает продолжительное шоу с разными эффектами. Ракета требует правильной установки в трубку и может изменить траекторию при ветре.

Что делать, если салют не сработал?

Ни в коем случае не подходить и не наклоняться над ним в течение как минимум 10-15 минут. Не пытаться его перезапустить! После этого аккуратно залить изделие большим количеством воды, чтобы оно точно пришло в негодность, и только затем утилизировать.