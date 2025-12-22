  • Новость часаПутину моментально доложили об убийстве генерала Сарварова
    Нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию
    Ветеран «Альфы» указал на украинский почерк в убийстве генерала Генштаба Сарварова
    Политолог объяснил, почему Макрон предал Мерца
    Су-57 впервые поднялся в небо с двигателем «изделие 177»
    В результате взрыва бомбы в Москве погиб генерал Генштаба Сарваров
    СВР заявила о подготовке к бегству за границу чиновников Украины
    Россия поднялась на второе место среди поставщиков СПГ в Китай
    Макрон объявил о строительстве нового авианосца
    Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему потомки Уленшпигеля не дали украсть российские деньги

    Бельгия – один из столпов европейской цивилизации со всеми ее выдающимися и отвратительными особенностями. И она же стала порогом, о который споткнулась самая серьезная попытка Запада совершить открытый грабеж российских средств.

    2 комментария
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    18 комментариев
    22 декабря 2025, 12:20 • Справки

    Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    Важно сразу понять: компактные фонтаны для домашнего праздника на даче, батареи салютов для двора и профессиональные установки для масштабных шоу – это принципиально разные изделия. Правильный выбор гарантирует не только восторг, но и спокойствие в праздничную ночь.

    Какие бывают фейерверки: основные виды новогодних салютов

    Чтобы не заблудиться в мире пиротехники, нужно знать базовую классификацию. Все бытовые фейерверки делятся на несколько ключевых типов.

    Наземные фейерверки. Это фонтаны, вулканы, огненные вращающиеся «вертушки» (типа «пчелы») и пиротехнические фигуры. Они создают эффектное искрящееся пламя, фонтан или огненную дорожку, но действуют на уровне земли или на небольшой высоте. Идеальны для локального украшения пространства.

    Летающие изделия. Классический пример – ракеты. После запуска с направляющей трубки они взмывают вверх и раскрываются в небе ярким шаром или несколькими залпами. Римские свечи – это длинные трубки, которые при поджигании последовательно выстреливают вверх звездами или мини-шарами. Они требуют четкой фиксации.

    Батареи салютов. Самый популярный и удобный вариант для Нового года. Это набор из множеств запускных труб (мортир), объединенных в одну коробку. Достаточно поджечь один фитиль, чтобы запустить автоматическую последовательность залпов разной высоты, цвета и формы. Минимум действий – максимум зрелищности.

    Хлопушки и бенгальские огни. Безопасная и обязательная классика для любого возраста. Хлопушки создают праздничный звуковой эффект и выстреливают серпантином, а бенгальские свечи дают красивое, относительно холодное искрение. Без них не обходится ни один семейный праздник.

    Отдельно стоит выделить профессиональную пиротехнику (IV и V класс). Ее запуск разрешен только лицензированным специалистам. Она отличается мощностью, сложностью эффектов и требует специальных расчетов безопасности. Покупать и использовать такую самостоятельно категорически запрещено.

    Как выбрать фейерверк на Новый год по условиям запуска

    Выбор салюта на 90% зависит от того, где и как вы планируете его запускать.

    Запуск во дворе многоквартирного дома. Здесь строгие ограничения. Подойдут только маломощные изделия I и II классов опасности: наземные фонтаны, непродолжительные батареи салютов с небольшой высотой разлета (до 30-50 метров), хлопушки. Обязательно нужна большая открытая площадка (стадион, пустырь) вдали от окон, машин и деревьев.

    Частный дом и участок. Возможностей больше. Можно использовать батареи салютов средней мощности, ракеты, римские свечи. Критически важно соблюдать дистанцию, указанную в инструкции (обычно не менее 20-30 метров от домов и построек).

    Праздник с детьми и пожилыми. Делайте ставку на визуальные, а не звуковые эффекты. Выбирайте фонтаны с «холодными» искрами, бенгальские огни, слабые хлопушки. Избегайте изделий с резкими, пугающими хлопками.

    Новогодняя ночь в городе или за городом. В городе действуют те же строгие правила, что и для дворов. За городом, на открытой природе, можно позволить себе более мощные и высокие батареи салютов и ракеты, если это безопасно для окружающего ландшафта.

    Для ограниченного пространства (небольшой двор, дачный участок) подходят только наземные фейерверки и компактные батареи с вертикальным, а не размашистым разлетом.

    Безопасность фейерверков: на что обращать внимание при покупке

    Безопасность – не просто слово, а конкретные параметры, которые нужно проверять.

    • Сертификат и маркировка. У продавца должен быть сертификат соответствия на продукцию. На самой упаковке изделия на русском языке должны быть четко указаны: название, класс опасности, инструкция по применению, срок годности, данные производителя.

    • Класс опасности. Для бытового использования разрешены классы I, II и III. I класс (хлопушки, бенгальские огни, некоторые фонтаны) – самые безопасные. II и III класс (батареи салютов, ракеты) требуют большей дистанции и осторожности.

    • Срок годности и условия хранения. Просроченная пиротехника может не сработать или сработать непредсказуемо. Изделия должны храниться в сухом месте, не быть влажными или поврежденными.

    • Упаковка и состояние. Коробка не должна быть помятой, порванной или иметь следы подтеков. Само изделие должно лежать в упаковке плотно, без перекосов.

    Покупать фейерверки «с рук» или на стихийных рынках – это прямой риск. Велика вероятность приобрести несертифицированную, бракованную или даже опасную контрафактную продукцию, которая может нанести тяжелые травмы.

    Самые безопасные фейерверки на Новый год

    К наименее травмоопасным видам относятся:

    • Фонтаны и «холодные» фонтаны. Они работают на земле, дают красивое искрение и почти не производят сильных хлопков.

    • Небольшие батареи салютов с автоматическим запуском. Вы поставили коробку, подожгли фитиль и отошли на безопасное расстояние. Риск ошибок при запуске сведен к минимуму.

    • Сертифицированные хлопушки и бенгальские огни. Без них не обходится ни один детский праздник.

    Не рекомендуются для жилых зон мощные ракеты и батареи с большим радиусом разлета и громкими разрывами, а также все изделия, требующие ручного запуска или крепления (как некоторые римские свечи).

    Как выбрать салют по эффекту: цвет, высота, продолжительность

    Чтобы представление оправдало ожидания, обратите внимание на описание эффектов:

    • Высота и радиус разлета. Указывается в метрах. Определяет, насколько открытое пространство вам нужно.

    • Количество залпов. Чем их больше, тем дольше и зрелищнее шоу.

    • Цвета и формы. «Пион» – круглый шар, «Хризантема» – шар с хвостом, «Пальма» – длинные ниспадающие ветви, «Корона» – круг у земли, «Трещащие» эффекты добавляют веселой какофонии. Комбинированные батареи с разными эффектами – самые интересные.

    • Продолжительность. Может составлять от 10-15 секунд у маленьких фонтанов до двух-трех минут у больших батарей.

    На Новый год особенно популярны комбинированные батареи, сочетающие яркие цвета (красный, зеленый, золотой, серебряный) и эффектные формы, завершающиеся мощным финальным залпом.

    Фейерверк для семьи с детьми

    Для семейного праздника выбирайте тихую, но красивую пиротехнику:

    • Изделия без резких хлопков (фонтаны, некоторые батареи с пометкой «тихие»).

    • Мини-салюты и компактные наземные фонтаны.

    • Альтернативы: бенгальские огни, хлопушки, светодиодные гирлянды, конфетти-пушки на батарейках.

    Помните, что громкие звуки могут сильно напугать маленьких детей и домашних животных. Лучше создать волшебную атмосферу с помощью визуальных эффектов.

    Когда и где можно запускать фейерверки на Новый год

    Правила просты, но их важно знать:

    • Время: традиционно – с 22:00 31 декабря до 4:00 1 января. В другие дни запуск запрещен, как правило, с 23:00 до 7:00, но местные власти могут вводить особый регламент.

    • Запрещено: запускать с балконов, крыш, рядом с больницами, школами, детскими садами, заправками, памятниками и, конечно, в помещениях.

    • Ответственность: за нарушение правил предусмотрены крупные штрафы, а в случае причинения ущерба – уголовная ответственность.

    • Дистанция: даже разрешенный салют требует четкого соблюдения безопасного расстояния от зданий, людей и легковоспламеняющихся объектов (указано в инструкции).

    Мнение юриста: запуск фейерверков во дворе дома может обернуться крупным штрафом

    Юрист Иван Соловьев ранее предупредил, что несанкционированный запуск фейерверков вблизи многоквартирных домов является нарушением и может привести к существенным штрафам.

    «Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Запускать пиротехнику можно только на специально отведенной площадке, обеспечивающей безопасность, чтобы заряды не попадали в окна, на балконы и автотранспорт», – пояснил Соловьев.

    Он также напомнил о необходимости соблюдения режима тишины, нормы которого устанавливаются в каждом регионе отдельно. К примеру, в Москве запрещено шуметь с 23:00 до 07:00. Нарушителям-гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 40 до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге ограничения строже: режим тишины действует с 22:00 до 08:00, а штрафы для граждан могут достигать 5 тысяч рублей, для организаций – до 200 тысяч рублей.

    Юрист отметил, что для новогодней ночи обычно делается исключение, и запуск фейерверков разрешен в течение более длительного времени. Однако эти «часы пиротехники» различаются в зависимости от региона: где-то праздничный шум допускается до 3:00, а где-то – до пяти утра.

    «Перед праздниками я настоятельно рекомендую уточнить актуальные правила в своем муниципальном образовании, чтобы праздник не омрачился разбирательствами», – посоветовал Соловьев.

    Особое внимание эксперт уделил пожарной безопасности. Он подчеркнул, что в случае, если использование фейерверков приведет к нарушению противопожарных норм, размер штрафа для физических лиц может составить 15-20 тысяч рублей.

    «Даже бытовая пиротехника – это источник повышенной опасности. Ее запуск требует строгого соблюдения не только местных правил, но и инструкций по безопасности. Игнорирование этих норм ставит под угрозу не только ваше имущество, но и жизнь, здоровье окружающих», – резюмировал юрист.

    Распространенные ошибки при выборе фейерверков

    Именно эти оплошности чаще всего приводят к трагедиям:

    • Покупка слишком мощного салюта для маленькой площадки.

    • Игнорирование инструкции по запуску (неправильная установка, поджигание «для проверки»).

    • Использование просроченной или намокшей пиротехники.

    • Запуск с рук (особенно римских свечей) или попытка перезапустить «несработавшее» изделие.

    • Запуск с балкона или вблизи толпы людей.

    Альтернатива салютам на Новый год

    Если вы хотите праздник без риска и шума, обратите внимание на современные безопасные решения:

    • Световые шоу: «холодные» фонтаны на батарейках, светодиодные гирлянды и фигуры.

    • Домашние хлопушки и конфетти-пушки с серпантином.

    • Проекционные и лазерные эффекты для дома и фасада.

    Эти альтернативы набирают популярность, так как они экологичнее, безопаснее для детей и животных и не нарушают покой соседей.

    Итоги: как выбрать фейерверк на Новый год без риска

    Краткое резюме простое:

    • Определите место и условия запуска и строго под них выбирайте класс и тип фейерверка.

    • Покупайте только в официальных точках, проверяйте сертификаты, маркировку и сроки.

    • Читайте инструкцию заранее и неукоснительно ее соблюдайте.

    Безопасность и трезвый расчет всегда важнее масштаба и мощности салюта. Лучше яркое и безопасное минутное шоу, чем рискованный фейерверк с непредсказуемыми последствиями.

    Часто задаваемые вопросы

    Какой фейерверк самый безопасный на Новый год?

    Самые безопасные – изделия I класса опасности: сертифицированные бенгальские огни, хлопушки, наземные фонтаны с холодными искрами.

    Можно ли запускать салют во дворе дома?

    Можно, но только маломощные салюты (I-II класс) при соблюдении безопасной дистанции от окон, машин и деревьев (от 20-30 метров). Лучше выйти на открытую площадку.

    Какие фейерверки подходят для детей?

    Бенгальские огни, хлопушки, слабые наземные фонтаны и мини-салюты с визуальными, а не звуковыми эффектами. Все действия только под строгим контролем взрослых!

    Чем батарея салютов лучше ракет?

    Батарея салютов удобнее и безопаснее: она стабильно стоит на земле, запускается одним фитилем и дает продолжительное шоу с разными эффектами. Ракета требует правильной установки в трубку и может изменить траекторию при ветре.

    Что делать, если салют не сработал?

    Ни в коем случае не подходить и не наклоняться над ним в течение как минимум 10-15 минут. Не пытаться его перезапустить! После этого аккуратно залить изделие большим количеством воды, чтобы оно точно пришло в негодность, и только затем утилизировать.

    Politico: Гарантии безопасности Украины определит Путин
    Командующий ВМФ Британии заявил об угрозе подводных атак России
    Кремль отреагировал на отказ Алиева приехать в Петербург на саммит СНГ
    В Тбилиси оскорбились игнорированием ЕС коррупции на Украине и в Молдавии
    Сухогрузу «Адлер» разрешили покинуть воды Швеции
    В Подмосковье на прогулке по озеру погиб бизнесмен Аверин
    В РАН сообщили о включении «схемы Долиной» в словарь неологизмов

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Россия отрезает Украину от Дуная

    Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге. Подробности

    Нефтяная сделка с Венгрией способна выручить и Сербию, и Россию

    Весь 2025 год Сербия подвергалась тяжелейшему давлению Запада по поводу российской доли в нефтяной компании NIS – что затрагивает и российские энергетические интересы, и угрожает энергоснабжению Сербии. В итоге, похоже, был найден выход, который мог бы устроить и Москву, и Белград. О чем идет речь и почему этот компромисс может иметь крупные геополитические последствия для всей Восточной Европы? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Кто помешал Урсуле ограбить Россию

      План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился. Кто помешал?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Минимальный размер оплаты труда в 2026 году: изменения, на что повлияет

      Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) имеет прямое отношение к размерам зарплат миллионов россиян, прежде всего бюджетников. Какую величину составляет МРОТ в 2026 году, как он связан с прожиточным минимумом и что делать, если заработная оплата оказывается ниже МРОТ?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

