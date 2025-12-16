В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники
Запуск фейерверков во дворах многоквартирных домов может обернуться штрафом, рассказал юрист Иван Соловьев.
«Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и на балконы», – сообщил он в беседе с «Аргументами и Фактами». Также важно соблюдать режим тишины, который устанавливают законы каждого региона, отметил Соловьев.
В Москве шуметь запрещают с 23.00 до 07.00, за нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для юрлиц – от 40 до 80 тыс. рублей. В Петербурге режим тишины действует с 22.00 до 08.00, и штрафы выше: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.
Соловьев напомнил, что для новогодней ночи обычно делают исключения: запуск фейерверков и шум допустим до определенного времени, которое отличается по регионам. В некоторых субъектах ограничения до трех часов ночи, в других – до пяти утра. Перед праздниками юрист рекомендует уточнить местные правила.
Эксперт также подчеркнул важность соблюдения пожарной безопасности при использовании пиротехники. По его словам, если фейерверк приведет к нарушению противопожарных норм, для физических лиц возможны штрафы до 15-20 тыс. рублей. Поэтому запуск фейерверков требует особой осторожности.
