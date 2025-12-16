Юрист предупредил о штрафах за запуск фейерверков в новогодние праздники

Tекст: Валерия Городецкая

«Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и на балконы», – сообщил он в беседе с «Аргументами и Фактами». Также важно соблюдать режим тишины, который устанавливают законы каждого региона, отметил Соловьев.

В Москве шуметь запрещают с 23.00 до 07.00, за нарушение гражданам грозит штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для юрлиц – от 40 до 80 тыс. рублей. В Петербурге режим тишины действует с 22.00 до 08.00, и штрафы выше: до 5 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Соловьев напомнил, что для новогодней ночи обычно делают исключения: запуск фейерверков и шум допустим до определенного времени, которое отличается по регионам. В некоторых субъектах ограничения до трех часов ночи, в других – до пяти утра. Перед праздниками юрист рекомендует уточнить местные правила.

Эксперт также подчеркнул важность соблюдения пожарной безопасности при использовании пиротехники. По его словам, если фейерверк приведет к нарушению противопожарных норм, для физических лиц возможны штрафы до 15-20 тыс. рублей. Поэтому запуск фейерверков требует особой осторожности.

Ранее адвокат Антон Пивоваров напомнил о максимальной стоимости новогодних подарков для госслужащих.