На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.15 комментариев
Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Гросси Украину и Иран
Ульянов и глава МАГАТЭ провели переговоры по украинской и иранской повестке
На встрече в Вене стороны рассмотрели актуальные вопросы по деятельности МАГАТЭ, включая ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу и предстоящую конференцию в Париже.
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет РИА «Новости».
Ульянов сообщил: «Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд актуальных и спорных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая Украину, Иран, предстоящую Парижскую конференцию по ядерной энергетике».
Гросси ранее отметил, что консультации между МАГАТЭ и Ираном по поводу доступа инспекторов на ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо продолжаются. Эти объекты подвергались бомбардировкам во время прошлогоднего конфликта между Ираном, США и Израилем.
Помимо украинской и иранской тематики, собеседники затронули подготовку к международной конференции по ядерной энергетике, которая должна пройти в Париже в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рафаэль Гросси заявил, что Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения.
Также он добавил, что на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской АЭС, начались критически важные ремонтные работы.
В начале года МИД указал на ошибочность эскалации вокруг иранской ядерной программы и отметил, что усилия по ограничению прав Ирана исходят в основном от государств, которые сами не присоединились к ДНЯО и наносили удары по ядерной инфраструктуре Ирана.