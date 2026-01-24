Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Гросси Украину и Иран

Ульянов и глава МАГАТЭ провели переговоры по украинской и иранской повестке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет РИА «Новости».

Ульянов сообщил: «Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд актуальных и спорных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая Украину, Иран, предстоящую Парижскую конференцию по ядерной энергетике».

Гросси ранее отметил, что консультации между МАГАТЭ и Ираном по поводу доступа инспекторов на ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо продолжаются. Эти объекты подвергались бомбардировкам во время прошлогоднего конфликта между Ираном, США и Израилем.

Помимо украинской и иранской тематики, собеседники затронули подготовку к международной конференции по ядерной энергетике, которая должна пройти в Париже в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рафаэль Гросси заявил, что Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения.

Также он добавил, что на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской АЭС, начались критически важные ремонтные работы.

В начале года МИД указал на ошибочность эскалации вокруг иранской ядерной программы и отметил, что усилия по ограничению прав Ирана исходят в основном от государств, которые сами не присоединились к ДНЯО и наносили удары по ядерной инфраструктуре Ирана.