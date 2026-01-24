  • Новость часаИсточник: Результаты встречи по Украине в Абу-Даби есть
    Как Финляндия и Прибалтика страдают без российского топлива
    Эксперт объяснил согласие России на присутствие США на переговорах в Абу-Даби
    Мелони призвала Трампа скорректировать состав «Совета мира»
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    Сальдо сообщил о гибели всей бригады скорой помощи после атаки ВСУ
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    На Украине ДТЭК на фоне скандала разорвала контракт с «Энергоатомом»
    Стали известны обстоятельства смерти режиссера Олейникова
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русские возвращаются сами к себе

    На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Запад лишился объединяющих ценностей

    Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов США никогда не нападут на Гренландию

    История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.

    24 января 2026, 15:34 • Новости дня

    Постпред России в Вене обсудил с главой МАГАТЭ Гросси Украину и Иран

    Ульянов и глава МАГАТЭ провели переговоры по украинской и иранской повестке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече в Вене стороны рассмотрели актуальные вопросы по деятельности МАГАТЭ, включая ситуацию на Украине, иранскую ядерную программу и предстоящую конференцию в Париже.

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, пишет РИА «Новости».

    Ульянов сообщил: «Встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси. Мы обсудили ряд актуальных и спорных вопросов повестки дня МАГАТЭ, включая Украину, Иран, предстоящую Парижскую конференцию по ядерной энергетике».

    Гросси ранее отметил, что консультации между МАГАТЭ и Ираном по поводу доступа инспекторов на ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо продолжаются. Эти объекты подвергались бомбардировкам во время прошлогоднего конфликта между Ираном, США и Израилем.

    Помимо украинской и иранской тематики, собеседники затронули подготовку к международной конференции по ядерной энергетике, которая должна пройти в Париже в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рафаэль Гросси заявил, что Чернобыльская АЭС полностью осталась без внешнего электроснабжения.

    Также он добавил, что на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей энергоснабжение Запорожской АЭС, начались критически важные ремонтные работы.

    В начале года МИД указал на ошибочность эскалации вокруг иранской ядерной программы и отметил, что усилия по ограничению прав Ирана исходят в основном от государств, которые сами не присоединились к ДНЯО и наносили удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

    23 января 2026, 22:13 • Новости дня
    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби

    ТАСС: Россия, Украина и США обсуждают в ОАЭ буферные зоны

    Стали известны темы переговоров по Украине в Абу-Даби
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает источник ТАСС.

    Вопросы формирования буферных зон и введения механизмов контроля вошли в повестку встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева, сообщает ТАСС. Мероприятие посвящено проблемам безопасности.

    «Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи», – подтвердил собеседник агентства.

    Ранее о начале консультаций заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян, однако конкретное место проведения переговоров держится в секрете.

    Переговоры с участием делегаций России, США и Украины стартовали в пятницу в Абу-Даби.

    Политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко назвали главный вопрос этих консультаций.

    23 января 2026, 18:59 • Новости дня
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом оборонной отрасли мира
    @ Chris Emil Janben/imago-images/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Состояние главы Czechoslovak Group, поставлявшей оружие Украине, Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов благодаря росту акций компании на бирже.

    Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, на которые обратил внимание Коммерсантъ, состояние владельца Czechoslovak Group Михала Стрнада достигло 17 млрд долларов, что сделало его самым богатым предпринимателем мировой оборонной индустрии.

    33-летний бизнесмен занял третье место среди самых обеспеченных людей до 40 лет, уступив только Лукасу Уолтону и Марку Матешицу. Рост капитала Стрнада за начало 2026 года составил 2,7 млрд долларов, что связано с успешным размещением акций Czechoslovak Group на Амстердамской бирже. В первый день торгов стоимость бумаг выросла на 32%, а стартовая цена в 31,5 евро за акцию привела к оценке холдинга более 31 млрд евро.

    Czechoslovak Group, унаследованная Стрнадом от отца, является одним из ведущих производителей вооружений в ЕС и поставляет продукцию на Украину. В портфеле компании – боеприпасы, военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехника и самоходные артиллерийские установки. Штат предприятия насчитывает около 14 тыс. сотрудников.

    Стрнад стал генеральным директором CSG в 21 год, а спустя пять лет полностью возглавил компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Чехии Яромир Зуна отказался ехать на Украину по приглашению украинской стороны.

    Крупные поставки вооружения на Украину привели к заметному сокращению арсеналов США. Власти Сербии усилили контроль за экспортом оборонной продукции, чтобы не допустить ее попадания на Украину.

    24 января 2026, 13:38 • Видео
    Гренландская сделка Трампа: главное

    Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    24 января 2026, 07:35 • Новости дня
    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе

    Глава ТДЭК на Украине Тимченко назвал катастрофической ситуацию в энергетике

    Глава ТДЭК на Украине заявил о приближении страны к катастрофе
    @ dtek.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина приближается к «гуманитарной катастрофе» и любое будущее мирное соглашение должно включать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, заявил глава частной энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко.

    «Нам необходимо прекращение огня в энергетической сфере. Прекращение огня в отношении энергетических активов», – заявил он Reuters.

    По его словам, Украина уже две недели переживает период с температурой от –15 до минус –20 градусов Цельсия, а Россия якобы наносит удары по газотранспортным, газохранилищным и газодобывающим объектам. Тогда как в Москве заявляют, что её цели – военная и энергетическая инфраструктура, используемая в интересах вооруженных сил Украины.

    «Мы близки к гуманитарной катастрофе. Люди получают электричество на 3-4 часа, затем перерыв на 10-15 часов. У нас уже несколько недель многоквартирные дома остаются без отопления», – сказал он.

    Тимченко заявил, что Украина держится благодаря импорту газа, в том числе из США. По его словам, компания DTЭK потеряла 60–70% генерирующих мощностей и понесла ущерб на сотни миллионов долларов.

    Тимченко заявил, что восстановление энергетического сектора обойдется в 65–70 млрд долларов, ссылаясь на оценки Всемирного банка, и во многих случаях потребует совершенно новых активов.

    «Речь идет скорее о создании новой энергетической системы в Украине, а не просто о реконструкции», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине. ВС России нанесли поражение используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский назвал ситуацию в Киеве «самой сложной».

    24 января 2026, 10:11 • Новости дня
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    Владелец пекарни «Машенька» заявил о расширении меню после заказа из США
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пекарня «Машенька» подготовила корзину с угощениями для высокопоставленного гостя из США, после этого ее владелец заявил о расширении меню.

    Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов поделился планами по обновлению меню своего заведения. Решение было принято после выполнения заказа для высокопоставленного представителя из Соединенных Штатов, в результате чего в ассортименте появится американская выпечка, сообщает РИА «Новости».

    В четверг пекарня «Машенька» составила корзину с угощениями для американского гостя высокого ранга. Предположительно, получателем стал специальный посланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, посетивший Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «После успеха десертов, приготовленных для американского гостя, возрос интерес к нашей выпечке», – отметил Максимов. Он подчеркнул, что кондитеры экспериментировали с рецептами, чтобы добиться идеального вкуса и качества американских десертов, ранее не представленных в пекарне.

    «Мы планируем ввести американские маффины с черничным, малиновым и клубничным джемом, традиционные яблочные пироги, брауни и шоколадное печенье», – рассказал владелец пекарни.

    Десерты, не вошедшие в заказ для американского гостя, были быстро распроданы в пекарне. «Оставшиеся изделия, а также дополнительная выпечка, которую приготовили наши кондитеры, пользовались огромным спросом. Поэтому мы обязательно включим их в меню», – подчеркнул Максимов.

    Стоит отметить, что пекарня «Машенька» получила известность после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года, когда владелец отправил российскому лидеру корзину со своей продукцией и задал вопрос, касающийся налогового законодательства.

    Напомним, что 20 января, владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о намерении закрыть бизнес уже в мае текущего года.

    На следующий день президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить чрезмерного увеличения нагрузки на предпринимателей из-за новых изменений в налоговой политике, приведя в пример «Машеньку».

    А в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщили, что владельцу пекарни «Машенька», планировавшему закрыться из-за налогов, предоставили варианты развития через сеть нестационарных торговых объектов

    23 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    Умер герой штурма дворца Амина в Кабуле и ветеран «Альфы» Берлев
    @ ВЕТЕРАНЫ ГРУППЫ «АЛЬФА»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Герой штурма дворца афганского правителя Амина в декабре 1979 года, ветеран первого состава Группы «А» («Альфа») КГБ СССР Николай Васильевич Берлев умер в возрасте 85 лет.

    О его смерти рассказали в Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», передает «Московский комсомолец».

    Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Воронежской области. Его карьера началась в 1963 году, когда он поступил на службу в органы госбезопасности, где занимался охраной дипломатических и консульских представительств. С 1974 года он стал одним из первых сотрудников легендарной Группы «А» КГБ СССР.

    В 1976 году Берлев участвовал в уникальной операции по обмену генерального секретаря Компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского в Цюрихе. В 1979 году с заданием прибыл в Афганистан, работал в Кабуле и за его пределами.

    Самая известная операция с его участием – «Шторм-333» 27 декабря 1979 года, когда штурмовали дворец Тадж-Бек, резиденцию главы Афганистана Хафизуллы Амина. За проявленное мужество Берлев был награжден орденом Красного Знамени.

    В 1992 году он стал одним из первых учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объединяющей бывших сотрудников элитного подразделения КГБ.

    В 2024 году умер самый титулованный военнослужащий, Герой России Игорь Родобольский.

    24 января 2026, 10:51 • Новости дня
    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед вторым раундом переговоров

    Российская делегация покинула отель в ОАЭ перед вторым раундом переговоров
    @ Bulkin Sergey/news.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возглавляемая начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым российская делегация покинула отель в Абу-Даби перед продолжением трехсторонних переговоров по безопасности.

    Делегация РФ во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС России Игорем Костюковым выехала из гостиницы в Абу-Даби в ОАЭ перед началом второго дня встреч трехсторонней рабочей группы по безопасности, передает РИА «Новости».

    Накануне в Абу-Даби завершился первый день работы трехсторонней группы, в состав которой вошли представители России, Соединенных Штатов Америки и Украины.

    Переговоры, посвященные вопросам безопасности, начались в пятницу и, как планируется, продолжатся в субботу.

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что в состав российской делегации вошли высокопоставленные представители Министерства обороны, возглавляемые Костюковым.

    Как заявлял Владимир Зеленский, территориальный вопрос станет центральным на переговорах в ОАЭ, которые должны завершиться в субботу.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию в трехсторонней группе по безопасности в Абу-Даби будут представлять исключительно военные.

    Также Песков назвал вывод ВСУ из Донбасса ключевым условием урегулирования.

    24 января 2026, 13:47 • Новости дня
    Бастрыкин поручил привлечь судью к ответственности за оправдательный приговор

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Резонансный оправдательный приговор по делу о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева стал поводом для инициирования дисциплинарного разбирательства в отношении судьи со стороны СК России.

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи, вынесшего оправдательный приговор по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя в Самарской области. Об этом сообщается в Телеграм-канале СК России.

    В сообщении подчеркивается, что вынесенный приговор вызвал широкий общественный резонанс, поскольку действия обвиняемых следователи квалифицировали как покушение на убийство.

    В официальном заявлении ведомства отмечено: «В публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы. Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение».

    Суд оправдал трех фигурантов дела, признав их виновными только в причинении среднего и легкого вреда здоровью, и освободил их в зале заседаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2024 года Самаре трое мужчин вступили в конфликт с местными жителями, в ходе которого пострадал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве, которое затем по поручению Александра Бастрыкина переквалифицировали на статью о покушении на убийство.

    Обвиняемыми по делу стали Некруз Бохиров, Мурод Мусуров и несовершеннолетний, чьи данные не раскрываются. Им вменили покушение на убийство двух лиц, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия.

    24 января 2026, 14:42 • Новости дня
    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования

    МИД: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования

    МИД России обвинил Киев и Европу в подмене ключевых вопросов урегулирования
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев и европейские столицы пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Киев и европейские страны пытаются заменить обсуждение ключевых вопросов урегулирования, связанных с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, разными аспектами постконфликтного устройства, передает РИА «Новости».

    Дипломат указал, что эти темы заменяют дискуссиями о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении.

    Полищук заявил: «В то же время считаем неприемлемыми посреднические предложения стран Запада, которые поддерживают киевский режим и подливают масла в огонь конфликта». Он подчеркнул, что подобный подход препятствует реальному урегулированию ситуации.

    По мнению представителя МИД, европейские и украинские партнеры «ставят телегу впереди лошади», и это мешает поиску решения. Москва призывает вернуться к обсуждению основных причин кризиса и территориальных реалий, которые, по мнению российских властей, должны стать основой мирного процесса.

    Полищук заявил, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    В столице ОАЭ переговорщики по Украине анализируют различные проекты документов, касающиеся урегулирования конфликта и гарантий безопасности для сторон.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил о невозможности долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

    23 января 2026, 17:35 • Новости дня
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    Путин допустил глобальное похолодание вместо потепления
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института отметил, что мнения специалистов о развитии климатической ситуации на планете и в Арктике расходятся.

    По его словам, одни уверены в дальнейшем глобальном потеплении, а другие считают, что пик потепления уже пройден и впереди может быть похолодание, передает ТАСС.

    Путин рассказал студентам, что ученые изучают ледяные керны, чтобы понять изменения климата по годам и векам, и отметил, что эти процессы развиваются по синусоиде. Глава государства подчеркнул, что независимо от климатических прогнозов Россия продолжит осваивать Арктику, поскольку 70% ее территории находятся в северных широтах, а это крайне важно для страны.

    Ранее Путин заявил о важности усиления позиций России в Арктике.

    24 января 2026, 12:11 • Новости дня
    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью

    Панчевски обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к Европе

    Журналист WSJ заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Wall Street Journal Боян Панчевски раскритиковал выступление Владимира Зеленского в Давосе, указав на его отдаленность от ситуации и критику в адрес Европы.

    Выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе вызвало резкую реакцию у западных журналистов, сообщает РИА «Новости». Боян Панчевски, обозреватель издания Wall Street Journal, отметил, что президент Украины «теряет связь с реальностью». В частности, Панчевски написал в социальной сети X: «Зеленский теряет связь с реальностью. Его нападки на Европу не только фактически неверны, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского задуматься о будущем поддержки со стороны Запада.

    МИД Италии обвинил Зеленского в отсутствии благодарности за оказанную помощь.

    Бывший премьер-министр Бельгии призвал отказаться от дальнейших выплат Украине.

    24 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине

    Источник: Делегация США проявила выдержку как посредник на встречах в Абу-Даби

    Источник: Делегация США проявила выдержку на переговорах по Украине
    @ wam.ae

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские представители проявляют выдержку в роли посредников на переговорах по Украине, проходящих в столице Объединенных Арабских Эмиратов, отметил источник.

    Делегация США демонстрирует «достойную выдержку» в роли посредников на переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой». Встречи проходят в столице ОАЭ, где обсуждаются различные аспекты урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице ОАЭ представители России, США и Украины начали второй раунд обсуждения вопросов безопасности.

    Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с Игорем Костюковым покинула отель в Абу-Даби перед продолжением переговоров.

    Второй день переговоров по Украине проходит в закрытом режиме без прессы. Дискуссии и обсуждения организованы в одном из дворцов Абу-Даби в различных форматах.


    24 января 2026, 00:40 • Новости дня
    Пушилин предсказал России расширение к 2050 году

    Tекст: Катерина Туманова

    По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, к 2050 году в состав России захотят войти некоторые государства, что приумножит и расширит масштаб государства.

    «Я считаю, что наша страна станет больше к 2050 году. Я вижу к 2050 году нашу страну, ну, как минимум, опять же, в этих границах, которые есть, но с учетом того, как меняется мир, я думаю, здесь будет меняться в большую сторону. Это моё мнение», –  приводит его слова на форуме «Знание. Государство» агентство РИА «Новости».

    Пушилин подчеркнул, что «воинственные устремления» будут не при чём, так как к указанному моменту актуальными станут именно добровольные стремления стран присоединиться к России.

    Напомним, в Москве 23 января, накануне Дня госслужащего, прошел форум «Знание.Государство». Его участниками стали около двух тыс. представителей федеральных и региональных органов власти из более чем 50 субъектов России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре в Донецке наградили победителей премии «Гордость Донбасса».

    23 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском

    Пушилин: ВС России ускорили продвижение на север ДНР после взятия Северска

    Пушилин сообщил об ускорении продвижения ВС России за Северском
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска увеличили скорость продвижения на север Донецкой народной республики, в частности в сторону Славянска.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин на форуме «Знание. Государство», который проходит в Национальном центре «Россия», передает ТАСС.

    «Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР (,освобождаемых ВС РФ, растет), в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились», – сказал он.

    В декабре президенту России Владимиру Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России.

    Путин заявил, что освобождение Северска приближает новое наступление на других направлениях.

    24 января 2026, 10:46 • Новости дня
    В МИД назвали основные аспекты в переговорах по Украине

    МИД: В переговорах по Украине главное не место проведения, а содержание

    В МИД назвали основные аспекты в переговорах по Украине
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве заявили, что решающим в будущих переговорах по Украине станет их содержание, включая решение территориального вопроса по формуле, принятой на саммите в Анкориджа.

    Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в возможных переговорах по Украине решающим станет не место встречи, а их содержание, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время вопрос так не стоит. Главное – не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей», – подчеркнул дипломат.

    Так он ответил на просьбу назвать страны, готовые содействовать в организации контактов. По словам Полищука, долгосрочное урегулирование невозможно без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкориджа.

    Дипломат указал на необходимость уважать самоопределение жителей новых российских регионов и устранить первопричины кризиса. Он добавил, что Украина, по позиции Москвы, должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, обеспечивать языковые и религиозные права этнических русских и отказаться от неонацистской идеологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание AntiDiplomatico допустило презентацию спецпредставителем США Джеймсом Уиткоффом нового подхода Вашингтона к украинскому конфликту.

    Агентство Reuters сообщило об окончании первой части переговоров по Украине в Абу-Даби.

    Участвующие в переговорах по Украине стороны продолжат совещаться в Абу-Даби 24 января.

    24 января 2026, 03:10 • Новости дня
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    Politico узнала о плане США и ЕС по процветанию Украины за 800 млрд долларов
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    CША и ЕС разработали 10-летний план по привлечению 800 млрд долларов государственных и частных средств для восстановления Украины, стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и будет способствовать вступлению Украины в ЕС.

    США и ЕС надеются привлечь 800 млрд долларов государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после заключения мирного соглашения, пишет Politico.

    Газета упоминает 10-летний план на 18 страницах, который гарантирует восстановление Украины и ускоряет её вступление в ЕС. Стратегия финансирования рассчитана до 2040 года и сопровождается планом процветания на 100 дней.

    «План процветания является частью мирного плана из 20 пунктов, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нём говорится, что гарантии безопасности уже существуют и это не план военных действий. Основное внимание в плане уделяется тому, как Украина может перейти от оказания экстренной помощи к самодостаточному процветанию», – сказано в материале.

    Газета отмечает, что предложение зависит от сроков заключения мирного соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США и Украина собирались заключить в Давосе соглашение на 800 млрд долларов. FT сообщала, что подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовил для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая – серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов

    В Курской области обнаружены массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Эксперты и участники расследования заявляют: действия украинских военных во время вторжения были направлены на целенаправленное уничтожение мирных жителей и являются геноцидом, который по своей жестокости превзошел преступления нацистов в Хатыни. Подробности

    Как остановить морское беззаконие Запада

    Еще один акт морского пиратства совершен Западом – Франция захватила танкер с российской нефтью. Какие юридические основания заявляет Париж в оправдание своего беззакония, почему Россия не имеет формальных оснований предъявлять французам претензии – и каким образом тем не менее можно защитить критически важную для нашей страны морскую торговлю? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

