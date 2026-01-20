МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, причиной отключения стали повреждения ряда украинских электрических подстанций, что затронуло не только Чернобыльскую станцию, но и линии электропередачи к другим атомным объектам на Украине, передает РИА «Новости».

«Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, также были затронуты линии электропередачи к другим атомным электростанциям», – говорится в сообщении в аккаунте МАГАТЭ в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Отмечается, что специалисты Агентства внимательно следят за развитием ситуации, чтобы оценить потенциальное влияние на ядерную безопасность.

В декабре МАГАТЭ заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

В октябре на Украине объявили о блэкауте на Чернобыльской АЭС.