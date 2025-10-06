  • Новость часаПВО уничтожила 14 украинских дронов над Белгородской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    В России начали строить первые теплицы для выращивания бананов
    Заслуженный учитель выступил против бесплатных обедов для педагогов в школах
    Названы регионы проведения эксперимента по проверке ОСАГО с помощью камер
    Радикалы Грузии после провала революции обменялись обвинениями в краже денег
    Путин назначил главу российской делегации на саммите АТЭС в Южной Корее
    Венесуэла сообщила об угрозе взрыва посольства США в Каракасе
    В МВД опровергли информацию о дефектах в загранпаспортах
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 19:05 • В мире

    Британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону

    Британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Анпилогов

    В Лондоне выступили с обвинениями в адрес России по поводу «сбора информации» и даже «глушения» британских военных спутников. Как устроена и на что способна российская система слежения за вражеской активностью в космосе – и почему в любом случае спекуляции Великобритании совершенно бездоказательны?

    Россия несколько раз пыталась глушить британские военные спутники с помощью неких наземных систем, заявил глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман. Кроме того, Тедман утверждает, что «на борту российских спутников присутствуют специальные устройства, позволяющие видеть другие спутники и собирать с них информацию». По его словам, «отмечается развитие и испытания противоспутникового оружия Китаем и Россией, в частности, лазеров для ослепления и выведения из строя спутников», но «спутники министерства обороны Великобритании оснащены технологиями противодействия помехам».

    Как всегда в исполнении британских военных и спецслужб, перед нами смесь правды с полуправдой с добавлением прямой дезинформации. Никто не спорит: Россия действительно имеет «специальные устройствах для наблюдения» в космосе. Более того, наша страна традиционно входит в число немногих стран, обладающих развитым комплексом средств наблюдения за околоземным пространством. И даже противоспутниковым оружием.

    В частности, Россия располагает сетью радиолокационных станций и оптико-электронных комплексов, входящих в состав Системы контроля космического пространства (СККП). Эти средства способны отслеживать тысячи объектов, определять их орбитальные параметры и прогнозировать возможные столкновения.

    СККП интегрирована с системами предупреждения о ракетном нападении и используется для отслеживания активности иностранных спутников. Главную часть СККП составляют наземные наблюдательные станции –  они дешевле в создании и в обслуживании, а их приборы (например, оптические телескопы или радиолокационные антенны) могут иметь практически любые необходимые размеры и вес.

    Кстати, у США есть ровно такая же Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов (United States Space Surveillance Network, US SSN). Она обнаруживает, отслеживает и идентифицирует все искусственные объекты, вращающиеся вокруг Земли и тоже основана, в первую очередь, на наземных станциях слежения. Ответственность за систему SSN несет Стратегическое командование США (USSTRATCOM).

    Подозрительные аппараты вероятного противника, которые имеют явно военное или двойное назначение, можно наблюдать и с орбиты. В западных источниках неоднократно утверждалось о появлении на орбите российских спутников-инспекторов – небольших аппаратов, способных сближаться с другими объектами для их наблюдения. Россия официально признавала работу на орбите спутников, предназначенных для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Это и есть то, чем занимаются спутники-инспекторы в интересах Минобороны.

    Несколько лет назад США были встревожены «необычным и вызывающим озабоченность» сближением российских спутников «Космос 2542» и «Космос 2543» с американским аппаратом-разведчиком. Российский МИД на это заявлял, что «движение нашего аппарата не представляло угрозы для американского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм и принципов международного права».

    Опять-таки, тут Россия отнюдь не одинока – в тех же США для этого создан и выведен на орбиту целый класс спутников под названием Silent Barker. По заявлению Космических сил США, они были размещены на высоте около 35,4 тыс. км над Землей и вращаются с той же скоростью, что и спутники на геосинхронной орбите, осуществляя наблюдение за космическими аппаратами России и Китая. Кроме того, давно работает в интересах Пентагона секретный космоплан Boeing X-37B, тоже фактически спутник-инспектор.

    Такие миссии официально декларируются как эксперименты по техническому обслуживанию, инспекции или «наблюдения в рамках исследований динамики орбит». Конечно, такие спутники обладают потенциальным двойным назначением – поскольку сближение спутников можно использовать и в военных целях – например, для радиоразведки или же физического воздействия на другой космический аппарат.

    Так что в этом вопросе глава Космического командования Великобритании никакой Америки не открыл – все ведущие космические державы (к коим, кстати, Великобритания не относится) следят за аппаратами друг друга в околоземном пространстве. Как с помощью наземных станций, так и, при остром на то желании – с помощью специализированных спутников-наблюдателей. К слову, Британия обладает только шестью спутниками космической разведки.

    На неорбитальном уровне Россия, опять-таки, как и другие крупные космические державы, обладает средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые теоретически могут оказывать влияние на линии связи со спутниками, прежде всего на низких орбитах. Подобные системы предназначены для глушения или подавления сигналов навигации и связи, но в открытых источниках отсутствуют данные о реальной эффективности их применения против орбитальных аппаратов.

    Все западные заявления о «создании помех для спутников» носят спекулятивный характер – просто, потому что никто так и не удосужился предъявить данные объективного контроля такого рода РЭБ-воздействия.

    Впрочем, есть одна система, чьи реальные параметры были опубликованы – это комплекс российского лазерного оружия «Пересвет». Принцип его работы основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе – установленных на разведывательных спутниках. «Пересвет» может применяться для прикрытия и маскировки стартовых позиций российских мобильных МБР – в случае попытки их точного определения с помощью спутников оптической разведки. Как в свое время заявлял теперь уже бывший вице-премьер Юрий Борисов, комплекс может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах высотой до 1500 км».

    Однако, в случае с «Пересветом» мы наблюдаем ту же самую картину – ни одна из стран, которые заинтересованы в разведке территории России, не заявляла никаких официальных протестов по поводу «ослепления» своих спутников. Причина, в общем-то, понятна – если такие протесты вынести на рассмотрение какого-либо уполномоченного органа, например, Совбеза ООН, то «пострадавшие» должны будут предъявить развернутую техническую картину поражения/глушения/ослепления своих космических аппаратов, что неизбежно даст массу тщательно скрываемых подробностей об их действительном назначении и реальных возможностях.

    Поэтому и США, и их союзники предпочитают молча терпеть, если их аппараты действительно глушат или ослепляют во время пролета над Россией. Зачем публично позориться, да еще и неизбежно выставлять на всеобщее обозрение массу секретной и чувствительной информации, если результат таких разбирательств будет гарантированно нулевой?

    Вообще, взаимоотношения государства-владельца со своим космическим аппаратом определяются международным Договором о космосе, а именно – статьей VIII, которая гласит, что «государство-участник Договора, в регистр которого занесен объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом». Поэтому

    сбивать вражеские спутники пока никто не собирается – такого рода акт будет сродни, например, немотивированному нападению на морское судно другого государства в открытом океане.

    Безусловно, существует исторический опыт разработки противоспутникового оружия в СССР, включая ракеты-перехватчики – это проект «Контакт» с использованием сверхзвукового истребителя МиГ-31Д в качестве носителя противоракет. Проводились в СССР и эксперименты с орбитальными аппаратами-перехватчиками. Современные открытые данные косвенно говорят о том, что Россия сохранила потенциал такого рода систем. И в любом случае возможность физического поражения спутников всегда рассматривается как крайняя мера, чреватая созданием космического мусора и предельно негативными международными последствиями, включая симметричные или даже упреждающие ответные меры по уничтожению уже наших космических аппаратов.

    Резюмируя: Россия, по открытым сведениям, располагает системой космического ситуационного осведомления, возможностями инспекции спутников на орбите и развитым потенциалом радиоэлектронного мониторинга. Кроме того, наша страна имеет технические возможности осуществлять как радиоэлектронное (весьма вероятно), так и оптическое (а именно, лазерное – подтверждено) подавление космических аппаратов, осуществляющих враждебные действия на орбите Земли.

    Делает оно это или нет – другой вопрос. Но если за нами следят, то почему нам нельзя противодействовать такому слежению? Иначе говоря, данными обвинениями Британия добилась только одного: открыто признала, что ведет космическую разведку против России – и получает на это эффективный военно-технический ответ.

    Главное
    В Госдуме предложили освободить от теста на знание языка детей некоторых иностранцев
    Суд Москвы передал государству землю Ходорковского и Лебедева
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    Израиль депортировал 171 активиста «Флотилии стойкости» вместе с Тунберг
    Экс-министру Абызову предъявили новое дело о мошенничестве с инвестициями
    Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве
    Причиной перестрелки в Дагестане названа незаконная майнинг-ферма

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации