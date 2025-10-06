Британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону

Tекст: Алексей Анпилогов

Россия несколько раз пыталась глушить британские военные спутники с помощью неких наземных систем, заявил глава Космического командования Великобритании генерал-майор Пол Тедман. Кроме того, Тедман утверждает, что «на борту российских спутников присутствуют специальные устройства, позволяющие видеть другие спутники и собирать с них информацию». По его словам, «отмечается развитие и испытания противоспутникового оружия Китаем и Россией, в частности, лазеров для ослепления и выведения из строя спутников», но «спутники министерства обороны Великобритании оснащены технологиями противодействия помехам».

Как всегда в исполнении британских военных и спецслужб, перед нами смесь правды с полуправдой с добавлением прямой дезинформации. Никто не спорит: Россия действительно имеет «специальные устройствах для наблюдения» в космосе. Более того, наша страна традиционно входит в число немногих стран, обладающих развитым комплексом средств наблюдения за околоземным пространством. И даже противоспутниковым оружием.

В частности, Россия располагает сетью радиолокационных станций и оптико-электронных комплексов, входящих в состав Системы контроля космического пространства (СККП). Эти средства способны отслеживать тысячи объектов, определять их орбитальные параметры и прогнозировать возможные столкновения.

СККП интегрирована с системами предупреждения о ракетном нападении и используется для отслеживания активности иностранных спутников. Главную часть СККП составляют наземные наблюдательные станции – они дешевле в создании и в обслуживании, а их приборы (например, оптические телескопы или радиолокационные антенны) могут иметь практически любые необходимые размеры и вес.

Кстати, у США есть ровно такая же Сеть космического наблюдения Соединенных Штатов (United States Space Surveillance Network, US SSN). Она обнаруживает, отслеживает и идентифицирует все искусственные объекты, вращающиеся вокруг Земли и тоже основана, в первую очередь, на наземных станциях слежения. Ответственность за систему SSN несет Стратегическое командование США (USSTRATCOM).

Подозрительные аппараты вероятного противника, которые имеют явно военное или двойное назначение, можно наблюдать и с орбиты. В западных источниках неоднократно утверждалось о появлении на орбите российских спутников-инспекторов – небольших аппаратов, способных сближаться с другими объектами для их наблюдения. Россия официально признавала работу на орбите спутников, предназначенных для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Это и есть то, чем занимаются спутники-инспекторы в интересах Минобороны.

Несколько лет назад США были встревожены «необычным и вызывающим озабоченность» сближением российских спутников «Космос 2542» и «Космос 2543» с американским аппаратом-разведчиком. Российский МИД на это заявлял, что «движение нашего аппарата не представляло угрозы для американского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм и принципов международного права».

Опять-таки, тут Россия отнюдь не одинока – в тех же США для этого создан и выведен на орбиту целый класс спутников под названием Silent Barker. По заявлению Космических сил США, они были размещены на высоте около 35,4 тыс. км над Землей и вращаются с той же скоростью, что и спутники на геосинхронной орбите, осуществляя наблюдение за космическими аппаратами России и Китая. Кроме того, давно работает в интересах Пентагона секретный космоплан Boeing X-37B, тоже фактически спутник-инспектор.

Такие миссии официально декларируются как эксперименты по техническому обслуживанию, инспекции или «наблюдения в рамках исследований динамики орбит». Конечно, такие спутники обладают потенциальным двойным назначением – поскольку сближение спутников можно использовать и в военных целях – например, для радиоразведки или же физического воздействия на другой космический аппарат.

Так что в этом вопросе глава Космического командования Великобритании никакой Америки не открыл – все ведущие космические державы (к коим, кстати, Великобритания не относится) следят за аппаратами друг друга в околоземном пространстве. Как с помощью наземных станций, так и, при остром на то желании – с помощью специализированных спутников-наблюдателей. К слову, Британия обладает только шестью спутниками космической разведки.

На неорбитальном уровне Россия, опять-таки, как и другие крупные космические державы, обладает средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые теоретически могут оказывать влияние на линии связи со спутниками, прежде всего на низких орбитах. Подобные системы предназначены для глушения или подавления сигналов навигации и связи, но в открытых источниках отсутствуют данные о реальной эффективности их применения против орбитальных аппаратов.

Все западные заявления о «создании помех для спутников» носят спекулятивный характер – просто, потому что никто так и не удосужился предъявить данные объективного контроля такого рода РЭБ-воздействия.

Впрочем, есть одна система, чьи реальные параметры были опубликованы – это комплекс российского лазерного оружия «Пересвет». Принцип его работы основан на засвечивании лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе – установленных на разведывательных спутниках. «Пересвет» может применяться для прикрытия и маскировки стартовых позиций российских мобильных МБР – в случае попытки их точного определения с помощью спутников оптической разведки. Как в свое время заявлял теперь уже бывший вице-премьер Юрий Борисов, комплекс может «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах высотой до 1500 км».

Однако, в случае с «Пересветом» мы наблюдаем ту же самую картину – ни одна из стран, которые заинтересованы в разведке территории России, не заявляла никаких официальных протестов по поводу «ослепления» своих спутников. Причина, в общем-то, понятна – если такие протесты вынести на рассмотрение какого-либо уполномоченного органа, например, Совбеза ООН, то «пострадавшие» должны будут предъявить развернутую техническую картину поражения/глушения/ослепления своих космических аппаратов, что неизбежно даст массу тщательно скрываемых подробностей об их действительном назначении и реальных возможностях.

Поэтому и США, и их союзники предпочитают молча терпеть, если их аппараты действительно глушат или ослепляют во время пролета над Россией. Зачем публично позориться, да еще и неизбежно выставлять на всеобщее обозрение массу секретной и чувствительной информации, если результат таких разбирательств будет гарантированно нулевой?

Вообще, взаимоотношения государства-владельца со своим космическим аппаратом определяются международным Договором о космосе, а именно – статьей VIII, которая гласит, что «государство-участник Договора, в регистр которого занесен объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом». Поэтому

сбивать вражеские спутники пока никто не собирается – такого рода акт будет сродни, например, немотивированному нападению на морское судно другого государства в открытом океане.

Безусловно, существует исторический опыт разработки противоспутникового оружия в СССР, включая ракеты-перехватчики – это проект «Контакт» с использованием сверхзвукового истребителя МиГ-31Д в качестве носителя противоракет. Проводились в СССР и эксперименты с орбитальными аппаратами-перехватчиками. Современные открытые данные косвенно говорят о том, что Россия сохранила потенциал такого рода систем. И в любом случае возможность физического поражения спутников всегда рассматривается как крайняя мера, чреватая созданием космического мусора и предельно негативными международными последствиями, включая симметричные или даже упреждающие ответные меры по уничтожению уже наших космических аппаратов.

Резюмируя: Россия, по открытым сведениям, располагает системой космического ситуационного осведомления, возможностями инспекции спутников на орбите и развитым потенциалом радиоэлектронного мониторинга. Кроме того, наша страна имеет технические возможности осуществлять как радиоэлектронное (весьма вероятно), так и оптическое (а именно, лазерное – подтверждено) подавление космических аппаратов, осуществляющих враждебные действия на орбите Земли.

Делает оно это или нет – другой вопрос. Но если за нами следят, то почему нам нельзя противодействовать такому слежению? Иначе говоря, данными обвинениями Британия добилась только одного: открыто признала, что ведет космическую разведку против России – и получает на это эффективный военно-технический ответ.