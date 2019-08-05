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5 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 10:42  |  vz.ru
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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники, и какие задачи они решают? Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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В Прибалтике начинают вспоминать о правах русских

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Со сменой руководства в Латвии, Литве и Эстонии снова вспомнили, что русские тоже имеют право на сохранение своей культуры и языка. Правда, полного восстановления прав русских в Риге, Вильнюсе и Таллине пока не обещают. Подробности...
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Типичный провокатор из «приличных людей»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...
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Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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              Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

              В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»   5 августа 2019, 10:30
              Фото: SSL
              Текст: Алексей Анпилогов

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              Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники, и какие задачи они решают?

              Программа создания спутников-инспекторов во всех космических державах всегда так или иначе была связана с военными программами - и, разумеется, относилась и относится до сих пор к категории особо секретных. Тем интересней сам факт того, что Минобороны России на прошлой неделе впервые выпустило сообщение о  работе на орбите подобных аппаратов - речь идет о недавно запущенных военных спутниках «Космос-2535» и «Космос-2536».

              Проекты первых космических аппаратов-инспекторов появились ещё в конце 1950-х годов, хотя тогда, конечно, речь шла не об автоматических станциях, а о пилотируемых кораблях.

              В частности, одним из первых проектов аппарата-инспектора являлся американский космический челнок «Дайна-Сор» (X-20 Dyna-Soar), чья разработка велась в США с 1959 по 1963 год. Первый американский «шаттл» собирались выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя «Титан-IIIC», при этом разрабатывались различные модификации аппарата - орбитальный бомбардировщик, фоторазведчик и аппарат для инспекции и перехвата спутников вероятного противника на орбите. Понятным образом, в качестве вероятного противника США в те годы выступал именно СССР.

              Программа Dyna-Soar должна была обеспечивать сопровождение другого американского военного проекта - орбитальной станции MOL (Manned Orbiting Laboratory), чьё создание также курировали в Пентагоне. Астронавты на станции должны были заниматься разведывательной деятельностью и иметь возможность снимать с орбиты или уничтожать спутники противника в случае необходимости. Впрочем, до реализации проект MOL тоже не дожил. В середине 1969 года США окончательно отказались от пилотируемой военной станции, объявив, что для нужд разведки и борьбы с чужими спутниками будут использовать беспилотные аппараты.

              А вот в СССР проект военной станции всё-таки реализовали.

              В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу 5 военных космических станций проекта «Алмаз», в функции которых входили, помимо ведения фотографической и радиотехнической разведки задачи инспектирования чужих спутников-разведчиков и... борьба со космическими инспекторами противника.

              Для целей самозащиты «Алмазы» вооружали автоматической пушкой НР-23 конструкции Нудельмана-Рихтера (система «Щит-1»), с помощью которой космонавты на «Алмазах» должны были отстреливаться от спутников-инспекторов и перехватчиков потенциального противника. При этом определённый смысл в такой предосторожности действительно присутствовал - именно в это время в США велись работы над проектом Space Shuttle, а грузовой отсек американского челнока и возможности по массе возвращаемого с орбиты груза вполне соответствовали габаритам и массе станций «Алмаз».

              Впрочем, до стрельбы на орбите и до похищения космонавтов вместе со станцией в 1970-е годы ситуация так и не дошла - обе стороны Холодной войны больше пугались сами и пугали противника, нежели осуществляли реальный перехват и инспекцию спутников и станций друг друга.

              Мне рядом видно всё, ты так и знай

              Статус спутника-инспектора в космосе - интересный момент сам по себе. Согласно заключённому в 1967 году между СССР, США и Великобританией и действующему и поныне международному Договору о космосе, космическое пространство и естественные космические тела в нём обладают экстерриториальностью. Это означает, что ни одно государство не может предъявлять претензию на владение космическим телом или его частью, а суверенитет государств распространяется только на непосредственно запущенные ими космические объекты. На сегодняшний день 109 стран являются полноправными членами Договора о космосе, ещё 23 страны подписали, но не ратифицировали договор.

              Статьи 7 и 8 указанного Договора определяют статус любого космического аппарата в космосе. В статье 8 сказано, что любое государство «сохраняет юрисдикцию и контроль над таким объектом и над любым экипажем этого объекта во время их нахождения в космическом пространстве», а в седьмой статье уточняется то, что любое государство «несет международную ответственность за ущерб, причиненный такими объектами или их составными частями на Земле».

              Отсюда следует и простой принцип действий любого спутника-инспектора - такой аппарат может приближаться к чужому спутнику, осуществлять любым способом дистанционный контроль или наблюдение, однако не может активно вмешиваться в его работу или каким-либо иным способом нарушать его функциональность (например, даже изменяя параметры орбиты чужого аппарата).

              Отдельной строкой можно обсуждать действия с «космическим мусором», опираясь на положения статьи 8 о недопущении ущерба - однако даже в этом случае действия спутника-инспектора могут быть признаны нарушением суверенных прав другого государства, запустившего инспектируемый аппарат. Поэтому даже непосредственное приближение к недействующим или «мёртвым» спутникам аппараты-инспекторы обычно производят с аппаратами своей собственной страны, а вот сближение с чужими спутниками обычно производится тайно и не оглашается.

              В силу вышесказанного, к началу 1980-х годов в СССР, США и других странах «космического клуба» победил иной подход - большая часть спутников-инспекторов была сориентирована не на «похищения» или уничтожения чужих аппаратов, а на пассивное за ними наблюдение - обычно издалека. При этом боевые возможности спутников-инспекторов просто «ушли в тень» и нигде не афишируются - так как в мирное время любые их агрессивные действия против чужих аппаратов станут удобным casus belli, а в военное время специальные противоспутниковые ракеты могут уничтожить вражеский спутник быстрее, чем до него доберется инспектор. В задачи же инспекторов вменили иное - эти аппараты теперь должны месяцами или даже годами следить за другими космическими аппаратами, перехватывая их радиообмен или же производя визуальное наблюдение с почтительного расстояния.

              Подглядывают все

              В настоящий момент времени активно разрабатывают спутники-инспекторы сразу три космические державы - США, Китай и Россия.

              Так, в США с 2006 года были запущены несколько малых спутников-инспекторов MiTEX для наблюдения за другими аппаратами на геостационарной орбите. По сообщению издания SpaceFlight Now, в 2009 году Пентагон провёл с помощью MiTEX инспекцию вышедшего из строя в 2008 года собственного спутника DSP 23, входящего в американскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Нужно сказать, что российские аппараты СПРН, спутники «Тундра», имеют сходные параметры геостационарной орбиты и могут быть точно так же проверены MiTEX сходными спутниками-инспекторами. Впрочем, к вопросу размещения оружия на платформе MiTEX нужно относиться, как минимум, скептически - малозаметность спутников обеспечивалась в том числе и их небольшим размером, при котором размещение любых вооружений достаточно проблематично.

              В том же 2009 году на орбиту отправился ещё один секретный американский спутник - PAN. В момент запуска его орбита выглядела достаточно странно - её перигей составлял 7,3 тысячи км, а апогей - 35,8 тысяч км. Вначале это даже породило конспирологическую теорию о том, что PAN - это секретный спутник связи ЦРУ, которая решила с её помощью построить собственную систему защищённой связи. Однако уже через год назначение PAN стало ясным - за счёт такой экзотической орбиты этот спутник смог сближаться с аппаратами в нескольких «оживлённых» точках геостационарной орбиты, в которых находятся спутники связи и спутники СПРН. Как оказалось, в последующие годы PAN сблизился, как минимум, с добрым десятком аппаратов. Впоследствии

              принадлежность PAN к классу спутников-инспекторов подтвердил известный диссидент Эдвард Сноуден, который сообщил, что PAN действовал в интересах АНБ.

              Ну и, наконец, с 2014 года в США реализуется программа спутников-инспекторов GSSAP («Программа осведомлённости о ситуации на геостационарной орбите»), по которой было запущено уже 4 аппарата, а ещё два запланировано к запуску в 2020 году. В отличии от PAN, который сближался с геостационарной орбитой в самых разных точках, но ненадолго, спутники GSSAP будут дрейфовать выше и ниже пояса геостационарной орбиты. Для наблюдения за другими спутниками они будут использовать 30-сантиметровые телескопы и, возможно, другие электронно-оптические датчики.

              Самым известным аппаратом-инспектором является американский многоразовый космоплан Boeing X-37B. «Наследник» программ Dyna-Soar и Space Shuttle, этот космоплан может маневрировать в космосе, доставлять на орбиту грузы и возвращать их обратно, осуществлять длительное наблюдение за другими спутниками. По факту - это полный функционал космического инспектора, хотя официально таких функций за Х-37В и не признаётся.

              Так что же в запасниках у России?

              Скорее всего, российские спутники-инспекторы построены на основе платформ «Карат-200» и «Навигатор», которые могут быть адаптированы для наблюдения за спутниками на геостационарной орбите. По крайней мере - это единственное официальное упоминание о российских спутниках-инспекторах, которое можно найти в специальных космических журналах и которое не относится к области голых догадок.

              Согласно информации «Вестника НПО им. Лавочкина», обе платформы могут быть за счёт модульного принципа построения и установки дополнительного оборудования переделаны в спутники-инспекторы.

              «Навигатор» - достаточно успешная тяжёлая платформа (вес полезной нагрузки до 2600 кг) разработки НПО им. Лавочкина. Именно на её основе были созданы такие гражданские аппараты, как радиотелескоп «Спектр-Р» и рентгеновский телескоп «Спектр-РГ». Кстати, в этом отношении Россия отнюдь не одинока - знаменитый американский космический телескоп «Хаббл» представлял из себя просто переделанный спутник-шпион из серии KH-11 Key Hole, использовавшейся для слежения за СССР и Россией с орбиты с 1976 по 2013 год.

              В статье «Вестника» сообщается, что на «Навигатор» в варианте спутника-инспектора может быть установлен комплекс оптического слежения (телескоп) и комплекс электронной разведки. Утверждается, что высокоэллептическая орбита спутника-инспектора, созданного на основе «Навигатора» и мощный комплекс оптического слежения, позволит всего лишь двум таким аппаратам делать полный обзор геостационарной орбиты каждые сутки. Таким образом, спутник-инспектор на основе «Навигатора» будет во многом соответствовать параметрам спутника PAN.

              «Карат-200» - это более лёгкая платформа, которая подразумевает установку не более 100 кг полезной нагрузки. В случае спутника, созданного на основе «Карата-200», его возможности будут гораздо скромнее - как и спутники GSSAP, такие аппараты смогут лишь пассивно дрейфовать чуть ниже или чуть выше геостационарной орбиты и следить за близлежащими спутниками на ней.

              Скорее всего, аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536» относятся именно к таким «лёгким» спутникам-инспекторам

              - так как ракета «Союз-2.1», которая использовалась для их запуска, никак не могла бы вытянуть на высокоэллиптическую орбиту четыре аппарата, построенных на основе «Навигатора». Наиболее вероятно, что объявленные инспекторами аппараты продолжают серию спутников «Космос», а именно «Космос-2499», «Космос-2504» и «Космос-2519», которые выводились в 2014-17 годах ракетами «Рокот» и «Союз-2.1», после чего активно маневрировали на орбите.

              Первые испытания, согласно официальному сообщению Минобороны, новые спутники-инспекторы провели через несколько дней после выхода на орбиту. Указывается, что спутники-инспекторы провели инспекцию состояния, а также орбитальное обслуживание другого российского спутника - так называемого КА-регистратора. Также передана целевая и телеметрическая информация о состоянии КА-регистратора.

              Технологии спутников-инспекторов постоянно совершенствуются. «Тихие» спутники, не несущие (хотя бы официально) никакого оружия, никак не нарушают Договор о космосе. Хотя даже установка обычных вооружений на них не запрещена этим договором - вспомним об автоматической пушке НР-23 на советских «Алмазах». С другой стороны, используемые в спутниках-инспекторах технологии могут пригодиться и в мирных целях, например, для заправки и обслуживания спутников на орбитах, или же в борьбе с стремительно увеличивающимся в объёмах космическим мусором. Поэтому, скорее всего, в будущем спутников-инспекторов на орбитах станет ещё больше - и отрадно видеть, что в этой сфере у России есть все самые передовые технологии.


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