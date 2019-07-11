В Минобороны раскрыли назначение запущенных с Плесецка военных спутников

В российском военном ведомстве раскрыли назначение космических аппаратов, запущенных в среду вечером с космодрома Плесецк.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что запущенные с Плесецка космические аппараты «приняты на управление наземными средствами управления», передает ТАСС.

«С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально», – рассказали в пресс-службе.

В Минобороны пояснили, что запущенные с космодрома Плесецк космические аппараты предназначены для исследования воздействия искусственных и естественных факторов космоса на российские спутники, а также юстировки радиолокационных средств.

Также в военном ведомстве уточнили, что выведенные на орбиту аппараты будут именоваться «Космос» с порядковыми номерами 2535, 2536, 2537 и 2538.

В среду вечером с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов на борту, выводимых в интересах Министерства обороны. Состоявшийся запуск стал вторым стартом ракеты «Союз-2» с Плесецка в 2019 году.

Позднее стало известно, что запущенные с Плесецка спутники достигли расчетной орбиты.

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