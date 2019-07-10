Ракета «Союз-2.1в» отправилась в космос с четырьмя аппаратами Минобороны

В среду вечером с космодрома Плесецк взлетела ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«10 июля в 20.14 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России», – передает сообщение оборонного ведомства ТАСС.

Отмечается, что предстартовые операции прошли штатно, как и сам старт ракеты.

Контроль проведения пуска и полета ракеты осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

В конце мая ракета «Союз-2.1б» со спутником ГЛОНАСС Минобороны взлетела с Плесецка. После старта в ракету попала молния, однако спутник был штатно доставлен на орбиту.