Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» стартовала с Плесецка

С космодрома Плесецк был произведен старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М», сообщил представитель Минобороны.

«В понедельник, 27 мая, в 09.23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и сам запуск боевой расчет Космических войск ВКС провел в штатном режиме, передает ТАСС.

Ракета уже взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В 09:32 по московскому времени разгонный блок «Фрегат» со спутником «Глонасс-М» штатно отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б». Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет несколько часов.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведенный в 2019 году с космодрома Плесецк.

Ранее Роскосмос решил не переводить запускаемые с Байконура «Союзы» на новое топливо.

Испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на Плесецке с 2004 года. За все это время проведены 37 пусков ракет-носителей «Союз-2».

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