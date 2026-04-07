Баканов спрогнозировал запуск ИИ в проектировании ракетных двигателей

Баканов: ИИ начнет проектировать ракетные двигатели через три года
В течение ближайших трёх-четырёх лет искусственный интеллект сможет заниматься проектированием ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Проектирование ракетных двигателей с применением искусственного интеллекта может начаться уже через три-четыре года, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».
По его словам, развитие технологий позволит ИИ проектировать элементы двигательных установок, спутников и бортовых нагрузок в обозримом будущем.
Неделя космоса в России проходит с 6 по 12 апреля. Она проводится ежегодно по указу президента, подписанному 29 декабря.
В 2026 году Неделя космоса будет посвящена 65-летию полета Юрия Гагарина, а организатором мероприятия выступает госкорпорация «Роскосмос».
Роскосмос объявил о создании двух продуктов на базе искусственного интеллекта.
Нейросеть GigaChat запланировали установить на Международной космической станции в качестве ассистента российских космонавтов.