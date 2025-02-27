ФБР обвинило Северную Корею в краже почти 1,5 млрд долларов у Bybit

ФБР обвинило северокорейских хакеров в краже почти 1,5 млрд долларов у криптобиржи Bybit

Tекст: Антон Антонов

По версии ФБР, Северная Корея «несет ответственность за кражу». По словам ведомства, злоумышленники уже перевели часть средств «в биткойн и другие виртуальные активы», распределив их между множеством адресов. ФБР также предполагает, что в будущем эти средства будут отмыты и переведены в официальную валюту, передает ТАСС.

Портал Crypto News со ссылкой на заявление Bybit сообщил о кибератаке, в результате которой была украдена сумма, достигающая 1,46 млрд долларов. Согласно данным портала, кибератака произошла через взлом одного из холодных кошельков Ethereum, с которого вывели средства. Холодный кошелек представляет собой устройство для безопасного хранения закрытых криптографических ключей в автономном режиме и онлайн-транзакций с криптовалютой.

Атака, совершенная 21 февраля, вероятно, станет крупнейшим в истории нападением на криптобиржу. Украденные средства составляют более 50% общего объема похищенной в 2024 году криптовалюты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2021 году США обвинили хакеров из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более 1,3 млрд долларов, в том числе в криптовалюте.

В 2019 году в докладе независимых экспертов для СБ ООН сообщалось, что Северная Корея собрала около 2 млрд долларов на финансирование программ оружия массового уничтожения, при этом подчеркивалось, что КНДР использует для получения средств кибератаки.