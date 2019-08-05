КНДР с помощью хакеров собрала 2 млрд долларов на оружие массового уничтожения

Северная Корея собрала около 2 млрд долларов на финансирование программ оружия массового уничтожения, при этом КНДР использует для получения средств кибератаки, говорится в докладе независимых экспертов для СБ ООН.

В докладе утверждается, что «кибер-акторы», многие из которых действуют под руководством Генерального бюро разведки страны, «собирают деньги для своих программ оружия массового уничтожения, общая сумма которых на сегодняшний день оценивается в 2 млрд долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Северокорейская сторона, по версии экспертов, осуществляет «все более изощренные» кибератаки на «финансовые учреждения и биржи криптовалюты», а также отмывает деньги через киберпространство.

В результате средства «труднее отследить», чем в «традиционном банковском секторе».

Кроме того, утверждается, что КНДР не проводит ядерные испытания, но ядерные и ракетные программы страны продолжают развиваться.

Северную Корею обвиняют в нарушении санкций ООН «посредством продолжающихся незаконных перегрузок груза с одного судна на другое и закупок предметов, связанных с оружием массового поражения, а также закупок предметов роскоши».

Напомним, КНДР заподозрили в серии киберограблений американских банков.

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