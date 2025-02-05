Нейросети назвали криптовалюты, которые станут «цифровым золотом»

DeepSeek и GPT спрогнозировали будущее криптовалют и традиционных денег

Tекст: Евгений Поздняков

«Уже через пять лет криптовалюты станут более регулируемыми. Государства и международные организации будут стремиться установить четкие правила для их хождения, что снизит вероятность мошенничества, а также защитит интересы инвесторов. Конечно, это приведет к снижению анонимности держателей активов», – считает китайский искусственный интеллект (ИИ) DeepSeek.

«При этом крупные компании будут активнее использовать криптовалюты и блокчейн-технологии. Эти технологии будут интегрированы в платежные системы, что позволит усилить прозрачность финансовых операций. Ведущие мировые корпорации начнут выпускать собственные токены, что приведет к насыщению рынка», – рассуждает он.

«Будет развиваться и сама модель блокчейна. Появление новых технических решений, таких как шардинг и квантово-устойчивые алгоритмы, значительно улучшит функциональность криптовалют. Спектр ее применения расширится: возникнут децентрализованные кредитование, страхование и торговля, которые будут осуществляться без посредников», – отмечает ИИ.

«Скорее всего, многие страны попытаются выпустить собственные цифровые валюты, что значительно изменит ландшафт криптовалютного рынка. Эта технология станет более привычной для обывателей. Ее дальнейшее совершенствование позволит внедрить блокчейн в повседневную жизнь миллионов людей», – полагает нейросеть.

«Однако применение криптовалют связано с использованием энергоемких алгоритмов, например, Proof-to-Work. В будущем создатели и пользователи этой технологии могут столкнуться с давлением со стороны экологических организаций и регуляторов. Проблему можно будет решить с помощью поиска более энергоэффективных алгоритмов», – прогнозирует ИИ.

«Что касается Bitcoin, главной на сегодняшний день криптовалюты, то она значительно укрепится в роли важного финансового актива. Однако вытеснить доллар с позиции главного мирового платежного средства у нее не получится», – добавляет DeepSeek.

Ведущие финансовые институты планеты продолжат внедрять в свою деятельность криптовалюты, считает американский ИИ Chat GPT. «Главную роль в этом процессе займут два токена: Bitcoin, который превратится в «цифровое золото» и Ethereum, способный стать базовой инфраструктурой для децентрализованных приложений», – отмечает собеседник.

«При этом страны начнут активно разрабатывать законодательство, регулирующее хождение криптовалюты. Возможны как позитивные сценарии (легализация применения; нормы защиты интересов инвесторов), так и негативные (внедрение жестких ограничений и высоких налогов). Однако децентрализованные финансы будут вытеснять традиционные банковские услуги», – говорит он.

«Криптовалюты уже доказали свою жизнеспособность. Однако обвалы и кризисы будут случаться даже на этом рынке. Их причинами станут глобальные экономические потрясения или рост регуляторного давления. Полностью же вытеснить привычные расчетные средства цифровые активы не смогут», – анализирует ИИ.

«Например, Bitcoin до сих пор крайне волатилен. Доллар, в свою очередь, гораздо более предсказуем. К тому же правительства не захотят терять полный контроль над денежными системами. Массовое использование криптовалюты могут сдерживать и колоссальные затраты на энергопотребление», – заключил ChatGPT.

Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник крипторынок подвергся крупнейшему обвалу за всю историю индустрии. Как сообщает «Коммерсант», стоимость Bitcoin упала со 100 тыс. до 93 тыс. долларов. Падение крупнейшего цифрового актива повлекло за собой «просадку» и других менее популярных позиций.

Позже падение цены Bitcoin замедлилось, остановившись на отметке в 95 тыс. долларов. При этом ведущие эксперты отрасли отмечают, что в ближайшее время стоимость актива может снизиться до 90 тысяч. Тем не менее ожидается, что положение дел на рынке стабилизируется в течение нескольких недель.