Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Вице-президент Ирана призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией
Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией
Первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным заявил о необходимости пресекать попытки Украины создать проблемы в отношениях Москвы и Тегерана.
По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.
Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.
Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.
Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.