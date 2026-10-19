Вице-президент Ирана Ареф призвал не дать Украине помешать отношениям с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

По словам политика, страны должны совместно противостоять попыткам Киева создать нестабильность в Каспийском море, передает РИА «Новости». «Все мы знаем, что Украина совершила некоторые беспорядки в этом регионе, на севере нашей страны. Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами», – сказал Ареф на встрече в Душанбе.

Ареф подчеркнул важность обеспечения безопасного судоходства на Каспии. Он отметил, что эти меры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, в том числе в сфере поставок продовольствия.

Кроме того, иранский вице-президент заявил о намерении усилить безопасность северных портов республики и выразил надежду на принятие аналогичных мер со стороны России в отношении южных российских портов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин встретился в Душанбе с первым вице-президентом Ирана. На переговорах он назвал принципы развития отношений двух стран.

Глава российского правительства также передал иранскому президенту приветствие от Владимира Путина.