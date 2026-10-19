Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом
Минобороны: ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с военным грузом
Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по сухогрузу на пути в порт Одессы, перевозившему грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.
Российские военные беспилотники продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину. В результате атаки на переходе морем был поражен сухогруз с предназначенными для ВСУ грузами на пути в Одессу, сообщает Минобороны в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские дроны поразили военное предприятие на Украине.
В пятницу Вооруженные силы России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.
В четверг российские беспилотники поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для ВСУ.