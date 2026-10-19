Ветеран СВО: «Путинские удары» дают эффективный результат

Ветеран СВО Пророков: Путинские удары дают эффективный результат

«Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, являющимся крупными энергетическими объектами Киева, приводят к серьезным перебоям в обеспечении города электроэнергией и теплом. Это неизбежно вызовет масштабные отключения и будет так или иначе влиять на работу критической инфраструктуры, промышленности», – пояснил ветеран.

Он также рассказал, что ВСУ используют торговые центры для военных целей, они могут быть местами хранения вооружений и БПЛА. По словам Пророкова, торговый центр Cosmo Multimall используется ВСУ для скрытых военных нужд, размещения персонала и оборудования.

«Украинские военные прячутся за гражданскими объектами, чтобы любое противодействие этому могло быть расценено как акт атаки на мирное население, хотя к мирному населению такие объекты отношения не имеют и уж точно не способствуют мирному урегулированию конфликта», – отметил военный.

НПО «Экософт» как научно-производственное предприятие, несомненно, может быть связано с разработкой или производством технологий, имеющих военное применение. Это связано с тем, что всё на данный момент на Украине концентрируется исключительно на том, чтобы искать новые пути для проявления агрессии, указал руководитель ветеранской ассоциации.

Кроме того, добавил Пророков, уничтожение пунктов управления беспилотниками в Запорожской области является прямой мерой по нейтрализации возможности ВСУ использовать дроны для ведения разведки, нанесения ударов или других военных операций. Это снижает угрозы беспилотников для российских сил на фронте.

«Путинские удары» дают эффективный результат и способствуют наступлению российской армии. Русские никогда не проявляют агрессию без необходимости, так было во все времена, мы воюем только с целью защиты своей территории или защиты мирного населения. Так было всегда, так происходит и в этот раз», – заключил ветеран.

Напомним, ранее российские войска нанесли массированный удар по Киеву, поразив логистический узел и локомотивное депо, используемые для производства и хранения БПЛА и ракет.