Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме

Tекст: Алексей Дегтярёв

Украина накопила в своих подземных хранилищах лишь около 10,5 млрд кубометров газа к концу сентября. Это составляет примерно 79,5% от минимально необходимого объема для прохождения зимы, передает ТАСС.

Ранее украинские власти практически отказались от импорта газа из Европы из-за высоких цен и дефицита на европейском рынке. Хранилища пополняются только за счет собственной добычи, однако этих объемов недостаточно для полноценной подготовки к холодам.

Для достижения минимально необходимого уровня запасов стране потребуется закупить газ на сумму около 1 млрд долларов, а для планового показателя в 14,6 млрд кубометров – около 2,5 млрд долларов. При этом украинский бюджет сейчас испытывает серьезные трудности.

Отопительный сезон на Украине официально стартует 15 октября, но социальные объекты обычно начинают отапливать раньше. Из-за этого расходовать запасы из незаполненных хранилищ придется уже в ближайшие дни.

К концу августа Украина накопила в подземных хранилищах лишь 72% от минимально необходимого объема топлива.

В начале сентября киевские власти потратили практически все финансовые резервы на защиту энергетических объектов перед зимой.

Годом ранее объемы запасов в украинских ПХГ побили двенадцатилетний антирекорд.