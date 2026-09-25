Эрдоган заявил о необходимости нового механизма судоходства в Черном море

Tекст: Елизавета Шишкова

О необходимости создания новой системы обеспечения безопасности коммерческих морских перевозок в Черном море рассказал президент Турции в интервью американскому журналу Newsweek, передает ТАСС.

«Я считаю, что необходим механизм, который гарантирует постоянную безопасность коммерческих морских перевозок в Черном море», – отметил турецкий лидер.

По его словам, Анкара придает особое значение черноморской безопасности. Власти Турции продолжают контакты со сторонами конфликта, чтобы боевые действия не затронули гражданские суда, торговые маршруты и энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, политик подчеркнул готовность Турции помочь вернуть стороны украинского конфликта за стол переговоров. Он добавил, что это произойдет, как только будет продемонстрирована необходимая политическая воля, поскольку гуманитарные и экономические издержки продолжают расти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на торговые суда.

Турецкий лидер сообщил об активизации дипломатических шагов для восстановления безопасного судоходства.

До этого политик осудил подобные нападения в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН.