ЦИК: Избранные депутаты Госдумы получат удостоверения 29 сентября

Ветераны поблагодарили Путина за веру в бойцов СВО и победу России

Герой России: Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку

Герой России, выпускник президентской программы «Время героев» Станислав Кочев, избранный в Госдуму от Республики Коми, отметил особое значение обращения главы государства для военнослужащих. «Слова президента каждый боец воспринимает как особую поддержку», – сказал он.

По словам Кочева, находящиеся на передовой военнослужащие особенно внимательно следят за всеми событиями в стране. «Я знаю, как на передовой ждут вестей из дома. Когда президент сказал бойцам «это голосование за вас», эти слова разошлись по позициям быстрее любой связи. Каждый понял, что вся наша страна с ним», – заявил Герой России.

По его словам, земляки своим участием в выборах показали, что республика и вся страна вместе, а попытки Запада давить на россиян провалились. «Коми – это регион, где люди привыкли стоять друг за друга в любое время, а в самое непростое эта поддержка только крепнет. На участки шли семьями, с детьми, и в городах, и в самых отдаленных селах. Для ребят на фронте это лучше любых слов, земляки в них верят», – пояснил ветеран СВО.



Кочев также подчеркнул, что воспринимает доверие избирателей как особую ответственность. «Доверие людей – это большая ответственность для меня. Я иду в Думу, чтобы вместе с нашими жителями работать на развитие страны, чтобы наша молодежь, старшее поколение, бойцы и их семьи чувствовали поддержку».

Кавалер двух орденов Мужества, выпускник программы «Время героев» Дмитрий Грачев, избранный в Госдуму от Нижегородской области, также отметил важность слов президента о поддержке военнослужащих жителями всей страны. «Когда президент сказал «это голосование за вас», я сразу подумал о своих ребятах, которые сейчас на позициях. Для них эти слова, как родное слово из дома, которого там ждешь больше всего», – рассказал Грачев.

Он присоединился к благодарности главы государства в адрес граждан, принявших участие в голосовании. «Президент поблагодарил людей, которые пришли на участки, и я искренне присоединяюсь к этой благодарности. Нижегородцы все эти годы были рядом с бойцами, собирали помощь, плели сети, писали письма, ждали. Теперь они сказали это и своим голосом», – подчеркнул ветеран.

Своей задачей в Госдуме Грачев назвал поддержку военнослужащих и их семей. «Мы одна страна, и в этом наша сила. Я иду в Думу, чтобы бойцы, которые возвращаются домой, и каждая семья, которая ждет, чувствовали, что мы едины, и всегда поддержим», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал прошедшие выборы в Государственную думу голосованием за бойцов спецоперации. Военный врач Дарья Светяш заявила о подтверждении единства фронта и тыла. По итогам голосования восемнадцать участников президентской программы «Время героев» прошли в Госдуму.

