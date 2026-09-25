Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Дмитриев предрек Европе худшую зиму из-за отказа от российской энергетики
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предрек Европейскому союзу самую тяжелую зиму с 2022 года из-за отказа от российской энергии.
Евросоюзу грозит самая суровая зима с 2022 года из-за отказа от российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».
По словам Кирилла Дмитриева, политика европейских чиновников приведет к серьезным последствиям.
«Приближается зима. «Худшая зима с 2022 года», которая вновь обнажит энергетическое самоубийство бюрократов ЕС путем отказа от российской энергии», – отметил спецпредставитель в соцсети.
Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью Financial Times предупредил о грядущей сложной зиме из-за аномально высоких цен на дизельное топливо. Он призвал президента США не запрещать экспорт дизеля в Европу и планирует обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики ЕС в Дублине.
Цены на дизельное топливо в Евросоюзе в последние недели бьют рекорды, стоимость подскочила на 40%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен спрогнозировал Европе тяжелейшую зиму из-за подорожания дизельного топлива на 40%.
Несколькими днями ранее Кирилл Дмитриев предрек странам Евросоюза скорые энергетические локдауны из-за неверных решений местных чиновников.
Месяцем ранее спецпредставитель президента России назвал отказ европейских государств от российского газа настоящим энергетическим самоубийством.