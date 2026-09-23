  • Новость часаЭксперт назвал «ядерной опцией» планы Трампа запретить экспорт дизеля
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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

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    23 сентября 2026, 11:19 • Новости дня

    Дмитриев допустил энергетические локдауны в Евросоюзе

    Дмитриев предрек Евросоюзу энергетические локдауны из-за ошибок бюрократов

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал скорые энергетические локдауны в странах Евросоюза из-за неверных решений местных чиновников.

    Дмитриев спрогнозировал скорое наступление энергетического кризиса в европейских странах. По его мнению, ситуация усугубится из-за некомпетентности местных чиновников, передает РИА «Новости».

    «Конец эпохи доступной мобильности в ЕС – начало энергетических локдаунов, вызванных неизменно ошибочными решениями евробюрократов по энергетике», – написал Дмитриев в социальной сети X.

    Таким образом глава РФПИ отреагировал на публикацию сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель. Ранее она заявила, что стоимость бензина на уровне трех евро за литр означает конец доступной мобильности для немецких граждан.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Дмитриев констатировал критическую зависимость немецкой промышленности от поставок российского газа.

    Также Дмитриев спрогнозировал масштабное энергетическое цунами в европейских странах и Британии.

    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

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    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор торговой сети «Ашан» в России

    Новым гендиректором компании «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников

    Назначен новый гендиректор торговой сети «Ашан» в России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское подразделение торговой сети «Ашан» сменило руководство, назначив Илью Бердникова новым генеральным директором компании.

    Соответствующая информация появилась на официальном сайте торговой сети, передает РИА «Новости». Ранее пост генерального директора занимала Ася Балабай, которая теперь переведена на должность исполнительного директора.

    «Илья Бердников обладает более чем 10-летним опытом работы в FMCG и ретейле, где занимал руководящие позиции в области стратегического и операционного управления, коммерческого развития и маркетинга», – отмечается в биографической справке топ-менеджера.

    В компании добавили, что ранее Бердников руководил стратегическим развитием одного из главных бизнес-направлений в X5 Group. Кроме того, управленец работал на руководящих постах в таких международных корпорациях, как Mondelez International и Kraft Heinz.

    Напомним, президент России Владимир Путин передал российские активы французской торговой сети «Ашан» во временное управление.

    Временный управляющий компанией Андрей Краюшкин пообещал сохранить единую структуру торговой сети.

    Представители супермаркетов заявили о продолжении полноценной работы в стране.

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    22 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский артист Тимофей Ухов, известный зрителям по многочисленным ролям в популярных отечественных сериалах, ушел из жизни в возрасте 54 лет.

    Известный отечественный артист скончался 21 сентября, передает ТАСС. «Умер Тимофей вчера в Москве, у себя дома», – сообщила агентству коллега покойного.

    Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За свою профессиональную карьеру он сыграл более 70 ролей в различных фильмах и телевизионных проектах.

    Российским зрителям артист больше всего запомнился по работе в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Ивановы-Ивановы», а также «Не родись красивой».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В конце августа из-за проблем с сердцем умер 52-летний актер детективных проектов Валерий Степанов.

    Весной друг петербургского артиста Александра Хомика сообщил о смерти звезды сериала «Тайны следствия».

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    22 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна Брухунову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Супругу народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяну Брухунову включили в реестр скандального украинского портала «Миротворец» за поддержку России.

    Личная информация жены известного юмориста появилась на ресурсе во вторник, передает РИА «Новости». Создатели портала обвиняют женщину в пропаганде, поддержке России и покушении на суверенитет Украины.

    Сам Евгений Петросян числится в списках «Миротворца» с 2017 года. Авторы ресурса вменяют артисту нарушение украинской государственной границы и пособничество российским властям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября текущего года актер Максим Радугин пополнил список лиц на скандальном украинском портале.

    В конце августа в базе данных этого сайта оказался российский скрипач Вадим Репин.

    В прошлом году суд лишил дочь Евгения Петросяна права пользования московской квартирой.

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    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    22 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    МИД обвинил Украину во лжи о ситуации в Алешках

    Мирошник: Украина терроризирует жителей Алешек и врет об обстановке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек и распространении лжи о ситуации в городе.

    Мирошник сообщил, что Киев намеренно создает тяжелые условия для жителей города Алешки в Херсонской области, передает РИА «Новости». Дипломат указал на попытки украинской стороны дистанционно осадить населенный пункт.

    По его словам, цель таких действий – лишить горожан продуктов питания, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости. Кроме того, планируется разрушение местной энергосистемы.

    «Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские», – подчеркнул дипломат в беседе с агентством.

    Мирошник выразил уверенность, что обстановка в регионе изменится. Он связал это с наращиванием числа российских военных и военно-технических возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к Алешкам.

    В конце июля от атак дронов в этом городе пострадали три мирных жителя.

    Месяцем ранее в результате удара вражеского беспилотника погиб местный мужчина.

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    22 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия будет участвовать в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после завершения полномочий генерального секретаря Антониу Гутерриша.

    Российские дипломаты готовятся к серьезным преобразованиям внутри структуры Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». «Потребуется большая работа над ошибками, мы будем в ней активно участвовать. Каковы будут ее итоги – покажет время», – подчеркнул Алимов.

    Ранее дипломат сообщил, что Москва потребует от нового генерального секретаря ООН пересмотра предвзятой линии по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает от будущего руководителя устранения недочетов нынешнего руководства.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

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    23 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля

    Президент США Дональд Трамп одобрил запрет экспорта дизельного топлива

    Трамп одобрил запрет на экспорт американского дизеля
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами выступил в поддержку введения запрета на экспорт американского дизельного топлива для снижения цен на внутреннем рынке.

    Во время совместного интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским глава американского государства высказался за прекращение поставок дизельного топлива за рубеж. Политик отметил, что уже обсуждал необходимость такой меры со своими подчиненными, пишет Axios.

    Подобное заявление означает изменение курса администрации США, которая ранее отказывалась ограничивать экспорт горючего. Инициативу об остановке поставок активно продвигают представители Республиканской партии на фоне недовольства фермеров и дальнобойщиков рекордными ценами на дизель накануне промежуточных выборов в Конгресс.

    Аналитики энергетического рынка предупреждают о серьезных рисках подобного шага. По мнению экспертов, запрет способен привести к краткосрочному снижению стоимости топлива внутри страны, однако в перспективе вызовет рост мировых цен, что в итоге негативно отразится и на американской экономике. Глава Американского института нефти Майк Соммерс также подчеркнул, что ограничение экспорта лишь усугубит проблемы нефтепереработки и ударит по потребителям.

    Для реализации инициативы Трамп может воспользоваться президентскими полномочиями по введению чрезвычайного положения. Альтернативным вариантом является принятие соответствующего закона, однако в Сенате мнения республиканцев по поводу целесообразности запрета разделились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Дональд Трамп заявил о рекордных запасах боеприпасов в Соединенных Штатах. В конце прошлой недели президент США поручил переделать Триумфальную арку в Вашингтоне в военную базу. В прошлом году американский лидер решил упростить экспорт оружия.

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    22 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО

    Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты на Купянском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО, передает RT. Трагедия произошла на Купянском направлении в результате ракетного удара.

    Адвокат погибшего Сергей Анохин сообщил детали произошедшего. «В Полежаева попал осколок – и он скончался на месте», – рассказал защитник. Он также опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что причиной гибели стала атака беспилотника и что политик умер в больнице.

    Известно, что бывший глава города отправился в зону проведения специальной военной операции осенью 2024 года. По информации адвоката, Полежаев проходил службу в составе штурмового отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в зоне спецоперации погиб глава управы Белгорода Алексей Везенцев.

    В начале сентября врио губернатора Александр Шуваев озвучил данные о гибели более 660 белгородцев из-за украинских атак с февраля 2022 года.

    В тот же день один мирный житель скончался в результате удара вражеского дрона по маршрутному автобусу в Шебекино.

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    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

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    22 сентября 2026, 16:48 • Новости дня
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    @ Antonio Sempere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Испания направила дополнительные силы полиции и военных на границу автономного города Сеута из-за угрозы масштабного прорыва мигрантов со стороны Марокко, пишет газета Espanol.

    Испанские власти приняли решение стянуть дополнительные силы к границе после того, как в марокканских горах заметили скопление сотен нелегалов, передает РИА «Новости». Накануне часть из них пыталась преодолеть пограничный забор, однако попытка оказалась безуспешной.

    «Сотрудники вооруженных сил и подразделений национальной полиции по борьбе с беспорядками были развернуты утром на пограничном переходе Бенсу на севере автономного города Сеута после предупреждения о возможной новой попытке массового прорыва через границу», – отмечает испанская газета Espanol.

    МВД Испании планирует и дальше наращивать полицейское присутствие в Сеуте и Мелилье. Особое внимание силовиков приковано к 23 сентября, на которое в Марокко назначены выборы.

    Ожидается, что усиленные меры безопасности сохранятся как минимум в течение ближайших недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч африканских мигрантов прорвали пограничные заграждения испанской Сеуты.

    Национальный разведывательный центр Испании заблаговременно обнаружил угрозу масштабного кризиса.

    В начале сентября испанские власти установили причастность марокканских спецслужб к организации массового перехода нелегалов.

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