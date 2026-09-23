Вологодская область впервые получила трех депутатов в Госдуме

Филимонов сообщил о получении Вологодской областью трех мандатов Госдумы

Tекст: Вера Басилая

«Впервые в истории Вологодскую область в Госдуме будут представлять три депутата», – написал губернатор региона Георгий Филимонов в своем Max.

Политик уточнил, что Светлана Грачева и Сергей Селянин, представляющие партию «Единая Россия», выиграли выборы в Вологодском и Череповецком одномандатных округах. Третий мандат по федеральному округу достался Наталье Москвитиной.

Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные выборы прошли с 18 по 20 сентября. В единый день голосования 2026 года распределялось 20,7 тыс. мандатов и должностей. Ранее президент Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием.

В Республике Коми на выборах по одномандатному округу победил Герой России Станислав Кочев.

В Хакасии победу на выборах одержал кандидат от единороссов Александр Штыгашев.

Губернатор Владимир Сальдо объявил о победе «Единой России» на первых выборах депутатов Госдумы в Херсонской области при явке более 74%.