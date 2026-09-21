Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясённой событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жёстко.0 комментариев
«Единая Россия» набрала более 57, 64% голосов после подсчета 65,44% протоколов
ЕР набрала 57,64% голосов при подсчете 65,44% протоколов
По итогам обработки 65,44% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Государственную думу, набирая более 57% голосов избирателей.
После подсчета 65,44% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,64% голосов избирателей на выборах в Госдуму по партийному списку, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК РФ.
КПРФ удерживает второе место с результатом 13,91%, за ней следуют ЛДПР с 8,66% и «Новые люди» с 7,92%.
Партия «Справедливая Россия» получила 5,08% голосов.
Остальные политические силы, включая Партию пенсионеров, партию «Зеленые» и «Коммунисты России», набирают менее 3% и не преодолевают проходной барьер.
Голосование за депутатов Государственной думы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в обращении к россиянам перед выборами подчеркнул, что участие в выборах – это наш общий вклад в победу России.
Политолог Рудаков заявил, что высокая явка показала значимость выборов для граждан. По данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах приняли участие 56,66% избирателей.