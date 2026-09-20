Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

В России резко вырос престиж рабочих профессий – и как следствие, еще три года назад количество выпускников колледжей превысило количество выпускников вузов. Почему эти «странные и ленивые» зумеры предпочитают синицу в руке журавлю в небе?

Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности Перейти в раздел

Москва получила повод разместить «Орешник» рядом с Японией Ремилитаризация Японии выходит на новый уровень: американские ракетные комплексы Typhon вновь размещены на японской территории, на этот раз – на острове Кюсю. Их появление в регионе создает угрозу для российского Дальнего Востока. Как Москва может ответить на усиление американского военного присутствия у своих дальневосточных границ? Подробности Перейти в раздел

Российская ракета задает мировую тенденцию создания новейших вооружений «Москва опередила своих противников» – писала на уходящей неделе западная пресса, рассказывая о новых системах российских вооружений. И прежде всего отмечалось появление крылатой ракеты под названием «Бандероль». Что это за оружие и почему перед нами идеальное оружие для инфраструктурной войны? Подробности Перейти в раздел

Евросоюз придумал способ сделать Украину Канадой Канадцы стали объектом конкуренции со стороны США и ЕС. При этом американцы действуют силой, а европейцы – лаской, поэтому Оттава льнет к Брюсселю, что приводит Вашингтон в бешенство. Вероятно, скоро Канада станет «первым ассоциированным членом Евросоюза». В том числе для того, чтоб проложить дорогу Украине. Подробности Перейти в раздел

Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности Перейти в раздел

Трампа опять все предали Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается. Перейти в раздел