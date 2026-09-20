Депутат: Победа Камболова показала ориентацию югоосетинского народа на Россию

Депутат Матвейчев: Южная Осетия в лице Камболова поддержала курс на партнерство с Россией

Tекст: Олег Исайченко

«Марат Камболов родился в Северной Осетии, учился и работал в России, причем в федеральных органах власти. То есть он не только на словах, но и на деле провозглашал пророссийский курс», – напомнил Матвейчев.

По его мнению, именно такое позиционирование обеспечило кандидату значительный перевес на выборах. «Пророссийский настрой отвечал чаяниям большинства жителей Южной Осетии», – пояснил депутат.

Он отметил, что жители республики видят, как развивается Россия, какие гарантии предоставлены Северной Осетии, а также подход Москвы к выстраиванию диалога и сотрудничества с соседними странами. «Для них выбор в пользу нашей страны очевиден», – подчеркнул Матвейчев.

Он назвал Россию надежным союзником Южной Осетии и драйвером ее развития. По его словам, Москва вкладывает средства в инфраструктуру, энергетику, сельское хозяйство и транспорт республики, а также обеспечивает ее безопасность. «Все это помогает Южной Осетии развиваться», – сказал парламентарий.

Матвейчев также высоко оценил организацию избирательного процесса в республике, отметив, что голосование прошло на высоком уровне и стало праздником для местных жителей.



«Население Южной Осетии видит в Камболове человека, способного поддерживать деловые, культурные, научные и другие связи с Москвой», – добавил Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ.

Результаты голосования, по словам Баширова, подтвердили статус России как одного из главных союзников Южной Осетии. «Это уже состоявшийся факт», – подчеркнул политолог.

Он отдельно указал на устойчивые экономические связи сторон и значение России для экономики Южной Осетии. «Значительная часть ВВП республики формируется именно за счет взаимоотношений с Москвой. Кроме того, не стоит забывать и о долгосрочных контрактах в энергетической сфере, которые гарантируют Южной Осетии стабильные поставки», – перечислил Баширов.

Аналитик также отметил, что избирательная кампания в республике была проведена на высоком уровне. «Все прошло ровно, в соответствии с международными стандартами, без особых скандалов. Все кандидаты действовали конструктивно», – отметил он. Баширов допустил, что в ближайшее время Камболов изучит предложения своих соперников и может включить лучшие идеи из их программ в дальнейшую работу.

Напомним, по итогам президентских выборов в Южной Осетии, которые прошли 18 сентября, победу одержал Марат Камболов. Он набрал 84,95% голосов. Выборы признаны состоявшимися, а их результаты окончательно утверждены избирательной комиссией.

Сам Камболов высоко оценил профессионализм организаторов избирательной кампании. «Благодарю Центральную избирательную комиссию, международных наблюдателей, кандидатов и представителей средств массовой информации – всех, кто обеспечил проведение избирательной кампании на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех принципов открытости и объективности», – сказал Камболов. Он также выразил признательность членам своего штаба и соратникам за честное донесение его позиции до общества.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному главе Южной Осетии. «Примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания на пост Президента Республики Южная Осетия», – говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер отметил, что убедительная победа на выборах подтверждает высокую степень доверия со стороны граждан Южной Осетии. Он подчеркнул дружественный и союзнический характер отношений между Москвой и Цхинвалом. Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

Также президент России поздравил Камболова с Днем республики. Он подчеркнул, что этот праздник символизирует стойкость и мужество югоосетинского народа, отстоявшего право на мирную жизнь, передает сайт Кремля.

«Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот славный праздник олицетворяет мужество и стойкость народа вашей страны, который в нелегкой борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь», – говорится в телеграмме.