Матвейчев: Оппоненты недооценили наш народ

Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

Tекст: Олег Исайченко

«Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

Впрочем, приходится признать, что Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

«Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

«Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

Ранее по всей России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%, такие приводит данные Минцифры.

Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов.

За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.