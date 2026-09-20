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ЦИК: Первые результаты выборов в Госдуму станут известны вечером 20 сентября
Замглавы ЦИК Булаев: Первые результаты выборов станут известны 20 сентября
Первые итоги трехдневного голосования на выборах в Госдуму станут известны вечером 20 сентября, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.
«Первые результаты выборов в Думу станут известны после завершения голосования на всех избирательных участках. В Калининградской области участки закроются в 21:00 по московскому времени», – приводит слова Булаева ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках единого дня голосования 2026 года планируется распределить 20,7 тыс. депутатских мандатов и различных выборных должностей. Голосование стартовало 18 сентября и продлится три дня, завершившись 20 сентября.
По итогам второго дня голосования явка на выборах в Госдуму достигла 44,38%.
Количество россиян, воспользовавшихся электронным форматом волеизъявления в рамках единого дня голосования, превысило 5,8 млн человек, установив исторический рекорд. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила об отсутствии сбоев в работе системы. Московская система электронного голосования отразила масштабные кибератаки.
Общественники сообщили о спокойном и штатном проведении выборов.