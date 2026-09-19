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МИД оценил результаты прошедших выборов в Южной Осетии
МИД: Итоги выборов в Южной Осетии подтвердили запрос на связи с Россией
Итоги досрочных президентских выборов в Южной Осетии продемонстрировали широкую потребность общества во всестороннем развитии связей с Российской Федерацией, сообщили в МИД.
«18 сентября в Республике Южная Осетия при высокой электоральной явке и в строгом соответствии с национальным избирательным законодательством прошли досрочные выборы главы этого государства», – говорится в сообщении МИД.
Центральная избирательная комиссия признала голосование состоявшимся. Первое место по итогам выборов занял исполняющий обязанности президента, председатель правительства Марат Камболов.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что, по оценкам отечественных и международных наблюдателей, ход волеизъявления полностью соответствовал общепризнанным принципам и стандартам проведения народного голосования. Результаты выборов подтверждают запрос общества на внутриполитическую стабильность и прогресс.
Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поддержал исполняющего обязанности главы государства Марата Камболова.
Общая явка на досрочных выборах президента Южной Осетии составила 73,2%, лидирует и. о. президента Марат Камболов.
Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшее голосование состоявшимся.