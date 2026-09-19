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Системы ПВО сбили пять летевших на Москву беспилотников
Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ на подлете к Москве
Силы противовоздушной обороны успешно отразили очередную атаку, уничтожив пять беспилотных летательных аппаратов на подлете к российской столице.
Российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили еще пять вражеских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На местах падения фрагментов сбитых дронов сейчас активно работают специалисты экстренных служб. Они принимают меры по ликвидации последствий и обеспечению безопасности граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мэр столицы сообщил об уничтожении трех вражеских дронов. В тот же день силы противовоздушной обороны уничтожили 15 направлявшихся к городу беспилотников.
Днем ранее системы ПВО сбили десять летевших на Москву аппаратов.