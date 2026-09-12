ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России нанесли удар по морскому порту Одессы, в результате чего было поражено судно типа сухогруз, сообщило в Max Минобороны. Корабль перевозил грузы военного назначения, необходимые для обеспечения украинских войск.

Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Удары наносятся по объектам и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.

В конце августа армия России нанесла удар по судну с военным грузом в порту Одессы.

Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортный корабль с боеприпасами в Черноморске.