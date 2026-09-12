Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
ВС России поразили сухогруз с военными грузами в порту Одессы
В результате ударов по порту Одессы поражено морское судно типа сухогруз, доставившее грузы военного назначения для обеспечения ВСУ, сообщило Минобороны России.
Вооруженные силы России нанесли удар по морскому порту Одессы, в результате чего было поражено судно типа сухогруз, сообщило в Max Минобороны. Корабль перевозил грузы военного назначения, необходимые для обеспечения украинских войск.
Российские военные продолжают атаковать портовую инфраструктуру Украины. Удары наносятся по объектам и судам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.
В начале сентября российские войска уничтожили два сухогруза с вооружением в портах Одесской области.
В конце августа армия России нанесла удар по судну с военным грузом в порту Одессы.
Несколькими днями ранее ударные беспилотники атаковали транспортный корабль с боеприпасами в Черноморске.